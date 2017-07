Merkel plant Krisentelefonat zum Ukrainekonflikt

artikel-ansicht/dg/0/

Kiew/Moskau (DPA) Mit einem Krisentelefonat wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten Frankreichs, Russlands und der Ukraine am Montag neuen Schwung in den Friedensprozess für den Donbass bringen. Für den französischen Staatschef Emmanuel Macron ist es die erste Teilnahme an einem Gespräch im sogenannten Normandie-Format. An dem Telefonat nehmen auch Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teil.