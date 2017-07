artikel-ansicht/dg/0/

Und dafür, dass sie sich so rar macht, ist die mehrfache Grammy-Gewinnerin am Sonntagabend ganz schön geschwätzig. Sie schwärmt davon, in Berlin Schuhe shoppen zu gehen und Unmengen Würstchen in sich hineinzustopfen. Entschuldigt sich für ihre Redseligkeit: „Ich bin als jüngstes von 14 Kindern aufgewachsen und in der Familie nie zu Wort gekommen. Jetzt kann ich nicht anders, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe“. Im silbrig-glitzernden Jackett, mit unaufgeregter schwarze Hose und Bluse fegt sie über die Bühne – begleitet von einem kleinen Orchester mit Streichern und Bläsern. Natürlich gibt es Funkenregen, der sich über die Leinwände ergießt, dennoch steht die Stimme der Ausnahmekünstlerin wohltuend im Vordergrund.

Ein Hit reiht sich an den nächsten, von ihrem Cover „The Power of Love“, „All by myself“, „Think Twice“ bis „Beauty & the Beast“. Titanic-Evergreen „My heart will go on“ rührt in der Mercedes Benz-Arena zu Tränen, der Höhepunkt. Sie erinnert an ihren vor anderthalb Jahren an Krebs verstorbenen Ehemann René Angélil. Als Manager habe er ihr nicht nur einen Hit, sondern „eine Karriere“ geschenkt.

Die Trauer scheint überwunden. Neuestes (unbestätigtes) Gerücht: Dion soll sich in den 17 Jahre jüngeren Background-Tänzer Pepe Muñoz verliebt haben. Seit einigen Wochen steht der Spanier gemeinsam mit ihr auf der Bühne, so auch in der Hauptstadt. Sexy räkelt sich die Frankokanadierin mit ihm im hautengen Spitzenjumpsuit auf der Bühne. Nach zwei Stunden verabschiedet sich die Diva schließlich mit einem Bad in der Menge (und vielen Worten), will sie doch ihrem Publikum das letzte Mal nahe sein.

Wer es nicht schafft, am Montag ihr zweites Konzert zu besuchen, bucht sich am besten ein Ticket für Las Vegas. Ab Mitte September ist „la Dion“ in ihrer Dauershow im Colosseum wieder zu erleben.

Die ausführliche Konzertkritik lesen Sie am Dienstag in der MOZ.