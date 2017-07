Silvia von Schweden erhält Bayerischen Verdienstorden

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) München (dpa) - Königin Silvia von Schweden bekommt heute den Bayerischen Verdienstorden verliehen. Ministerpräsident Horst Seehofer will die schwedische Königin damit als «wahrlich königliche Persönlichkeit» würdigen, «die sich durch internationales soziales Engagement und besonderen Bezug zu Bayern auszeichnet». Die schwedische Monarchin kümmere sich mit großem persönlichen Einsatz um hilfsbedürftige Kinder und nehme sich besonders des Themas Demenz an. Königin Silvia und König Carl Gustaf sind am Wochenende in die bayerische Hauptstadt gereist.