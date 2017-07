Fachgeschäft fürs Tauchen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend hat Thomas Swiglowski in der Raßmannsdorfer Straße in Beeskow einen Tauchshop eröffnet. Online bedient er seine Kundschaft bereits - nun also auch stationär, um sie persönlich beraten zu können. Neben Handel und Reparatur von Tauchausrüstung werden auch Tauchkurse vom Anfängerkurs bis zum komplizierten Höhlentauchen für Profis angeboten. Der Theorieunterricht findet im Tauchshop selbst statt und die Praxis am Helenesee. Um eine hohe Qualität zu sichern, werden alle Produkte in der Praxis getestet, bevor sie ins Sortiment kommen.