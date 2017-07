Ziltendorf stimmt heute über Zufahrt ab

artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Die Gemeindevertreter stimmen bei ihrer heutigen Sitzung um 19 Uhr über die Errichtung einer Zufahrt an der Grundschule ab. Die Beschlussvorlage stand bereits bei der letzten Sitzung im Mai auf der Tagesordnung, wurde aber auf Antrag des Gemeindevertreters Thoralf Schapke vertagt. Bürgermeister Danny Langhagel will mit der Zufahrt keine dauerhafte Lösung schaffen, sondern diese zunächst in einer Testphase ausprobieren.