Einer kommt, einer geht wieder

Fürstenwalde (mar) Eine Woche vor dem Saisonstart hat Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde einen weiteren Neuzugang verkündet - und setzt dabei wie bei fast allen Verpflichtungen zuvor auf den Faktor Jugend. Rodi Celik wechselt von den Regionalliga-A-Junioren des 1. FC Magdeburg an die Spree, wo der 19-jährige Flügelflitzer sich seine ersten Sporen im Männerbereich verdienen will. "Nach dem Abgang von Darryl Geruts haben wir noch einen Offensivmann für die linke Seite gesucht und sind froh, ihn in Rodi gefunden zu haben", betont Peter Heinrich, Sportlicher Leiter des FSV Union. "Dennoch sollten nicht jetzt schon zu hohe Anforderungen an ihn gestellt werden, genau wie auch an die anderen jungen Spieler. Er wird die Zeit bekommen und mit seinen Aufgaben wachsen, denn er ist sehr ehrgeizig. Wir werden hoffentlich eine Menge Freude an ihn haben", sagt Heinrich über den Deutsch-Türken.

Einen anderen Spieler mussten die Fürstenwalder derweil schon wieder verabschieden. Der 22 Jahre alte australische Verteidiger Patrick Weir, vom Brandenburger SC Süd aus der Oberliga gekommen, besitzt als Nicht-EU-Bürger ein Studenten-Visum, das ihm den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Durch den erhöhten Trainingsaufwand in der Regionalliga - vor- und nachmittags - könnte er aber das Studium nicht mehr wahrnehmen und bekäme als Spieler des FSV Union somit auch keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. "Es ist schade, dass wir ihn ziehen lassen müssen, denn er hätte eine echte Verstärkung werden können. Wir wünschen Patrick aber natürlich alles Gute für seinen weiteren Werde-gang", sagt Peter Heinrich.

19 Spieler umfasst der Kader der Spreestädter aktuell, acht von ihnen sind neu, wobei Verteidiger Alexandros Dingas (19) mit einem Kreuzbandriss für die Hinrunde ausfällt. Mit einem Heimspiel gegen den Berliner AK startet die Mannschaft von Trainer Matthias Maucksch am Sonntag in die zweite, laut einem ungeschriebenen Fußball-Gesetz so viel schwerere Saison.

Die Hauptstädter hatten zuletzt ein Trainingslager im polnischen Wronki absolviert, zuvor nur zwei ihrer sieben Vorbereitungsspiele gegen allerdings zum Teil starke Testgegner gewonnen.

Die Regionalliga-Nordost beginnt gleich mit einer Englischen Woche - am Mittwoch, 2. August, muss der FSV Union um 18 Uhr bei Hertha BSC II antreten, am Sonntag, den 6., ist der 1. FC Lok Leipzig in der Bonava-Arena an der Hangelsberger Chaussee zu Gast.

Die Sachsen besiegten am Sonntag die Queens Park Rangers aus der 2. englischen Liga mit 3:2, der Test der Berliner gegen den FC St. Pauli II war tags zuvor im wahrsten Sinne ins Wasser gefallen. Am Mittwoch trifft die U23 der Herthaner auf die gleichaltrige Mannschaft des FC Chelsea.