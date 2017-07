Stelzenlauf auf der Festwiese

artikel-ansicht/dg/0/

Niewisch-Möllen (MOZ) Juliane Irgang und Tochter Kim (8) kamen am Sonnabend trotz schwülem Wetter zum 23. Sommerfest nach Niewisch-Möllen, "das über Jahre einen guten Ruf hat. Wir wohnen zwar nicht hier. Aber meine Mutter Monika, Kims Oma, ist hier zu Hause. So können wir den Oma-Besuch mit dem Fest ganz toll verbinden", meinte die blonde Frau. Und Kim stelzte über die Festwiese, die sich von Stunde zu Stunde immer mehr füllte.

Monika Irgang gehört wie Petra Gutsche und ein halbes Dutzend anderer Frauen aus Niewisch-Möllen zu jener Truppe, "die vor, glaub ich, zwanzig Jahren auf die Idee kam, mehr für unsere beiden Dörfer mit annähernd 150 Einwohnern, mehr für unseren Lebensmittelpunkt zu tun. Wir treffen uns seitdem regelmäßig, ohne einen Verein gründen zu wollen, und stellen so manches auf die Beine. So auch dieses Fest, natürlich mit Verbündeten und Partnern", berichtete Monika Irgang am Kuchenbasar. "Alles selbst gebacken", ergänzte Petra Gutsche im Festzelt und zeigte auf manche Leckerei. "Der Erlös fließt in unsere Kasse, um Kirmes, Fastnacht oder das Osterfeuer ausrichten zu können." Sie selbst ist so eine Art Kämmerin, verwaltet die Einnahmen.

Klar, dass auch der Ortsvorstand, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und andere mit im Boot sitzen. Ortsvorsteher Dietmar Loichen hatte schon beim vorjährigen Fest berichtet, dass zahlreiche Schausteller den Veranstaltern schon seit Jahren die Treue halten. Auch Thomas Adler, Chef der Gaststätte Schwielochsee, sei ein ganz toller Mitmacher. Der hatte auch diesmal den Flohmarkt vor seinem Haus organisiert und sprach von "einer kleinen, aber gut gelaunten Trödler-Truppe."

Zum Start des Sommerfestes hatten am Freitagabend auf der Niewischer Festwiese 13 Freiwillige Feuerwehren aus der Region - von Tauche bis Jamlitz - um den Neptun-Nachtpokal gerungen. Den inszenierten Löschangriff gewannen die Männer aus Reudnitz. Und Gastgeber Niewisch? Der 35-jährige Ralf Schulze, einer von annähernd 30 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Niewisch, musste schmunzeln. "Wir starteten als Letzte. Und wurden Letzter. Die Niederlage nehmen wir aber mit Humor und freuen uns schon heute, am Sonnabend, auf den Abschluss des Sommerfestes am Sonntag. Dann lockt ein Frühschoppen mit den Beeskower Stadtbläsern." Überhaupt sei dieses Stelldichein "ein echter Knüller!" mit einem Ketten- und Kinderkarussell, verschiedenen Buden mit Eis und Zuckerwatte, Hüpfburg, Kinderschminken sowie einem großen Festzelt mit Ausschank.