In Lenné-Passagen fliegen die Fäuste

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Mittwoch ab 13 Uhr fliegen in den Lenné-Passagen wieder die Fäuste. Ein internationaler Trainingswettkampf führt Gäste aus den USA, den Niederlanden, Spanien und Norwegen mit deutschen Boxern zusammen. 15 bis 20 Sparringswettkämpfe soll es im Ring geben, so Frankfurts Bundesstützpunkt-Leiter Andreas Schulze. Mit dabei sind unter anderem seine beiden deutschen Meister der U19, Richard Meinecke und Ceyhan Güleryüz. Die Wettbewerbe dienen der Vorbereitung auf den internationalen Brandenburg-Cup Anfang August in der Brandenburghalle.