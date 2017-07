Als Lehrerin an einstige Schule zurück gekehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) "Die Kinder lieben sie", sagt Ilona Hildebrandt, die Leiterin der Alt Zeschdorfer "Schule im Grünen". Und meint ihre Referendarin Ulrike Conrad. Die 24-jährige Petershagenerin ist als Lehrerin an ihre einstige Schule zurück gekehrt. "Ich wollte schon immer Lehrerin werden und freue mich heute jeden Tag auf die Kinder - so wie die sich auf mich freuen", sagt Ulrike Conrad, die am Seelower Gymnasium ihr Abitur gemacht hat. Dort war ihr Lieblingsfach Biologie. Heute unterrichtet sie Mathe, Deutsch und Sachkunde. "Sie bringt neue Ideen und Schwung an die Schule", lobt die Schulleiterin, die sich - wie auch die Schüler - freut, dass Ulrike Conrad zunächst noch bis zum Sommer nächsten Jahres in Alt Zeschdorf bleibt. Sie hofft auf eine Perspektive in der Region.