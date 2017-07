Drei wie Kästner, Tucholsky und Ringelnatz

artikel-ansicht/dg/0/

Passend in Mimik und Gestik: Friederike Ziegler (l.) und Julia Schwebke bringen die Gedichte von Mascha Kaléko und Georg Kreisler in eine unterhaltsame Liedform. Begleitet wurden die beiden Künstlerinnen von Matthias Behrsing am Piano. © MOZ/Katrin Hartmann

Ein Glück, dass die 1975 verstorbene Dichterin Mascha Kaléko vor ein paar Jahren wieder entdeckt worden ist. Ein Glück, dass Friederike Ziegler vor ein paar Jahren von einem Freund verlassen wurde und daraufhin auf die Lektüre der von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Lyrikerin stieß. Und ein Glück, dass Friederike Ziegler, Julia Schwebke und Matthias Behrsing am vergangenen Sonnabend für das eigentliche Programm auf dem Noltinghof eingesprungen waren.

Denn sonst hätte es diesen Nachmittag, bei dem das Lachen in einem Moment herzlich aus den Kehlen strömte und im nächsten wieder heruntergeschluckt wurde, nicht gegeben. Es waren zwei Stunden voller Biss, Melancholie, befreienden Lachern und Schluchzern, Traurigkeit, Herzenswärme und Zärtlichkeit. Zwei Stunden menschlicher Wesenszüge und Unarten. Kurz: eine Achterbahnfahrt der Gefühle verpackt in unvergleichliche Reime, die von Charakteren, Menschen und dem Leben erzählen.

"Als ich Mascha Kaléko das erste Mal gelesen habe, ging mir gleich das Herz auf", sagte Friederike Ziegler. Die Dichterin drang mit ihren Texten sofort zu der in Leipzig studierten Schauspielerin durch. Die Verse: bissig, ironisch, sarkastisch, herzhaft lustig und wieder melancholisch. Eine Mischung, der Mascha Kaléko, Jahrgang 1907, von Literaturwissenschaftlern den Titel "weiblicher Ringelnatz beziehungsweise weiblicher Kästner" einbrachte.

So taumelte Friederike Ziegler bei dem vertonten Gedicht "Ganz kleiner Schwips" um einen Stuhl und sang: "Mir ist so cognacfroh zumut! Schon tanzen Wand und Schränke. Ich sag dem Tischherrn, was ich von ihm denke. Und schließe draus: der Schnaps war gut. Wenn andre taumeln, hab ich knapp nen Schwips. Ich kann mich leider niemals ganz betrinken. Und wenn die andern Hirne sanft versinken, meins bleibt aus Gips."

Julia Schwebke schloss an mit "einem seltsamen Liebeslied" vom österreicherischen Dichter Georg Kreisler: "Sag, fehlt dir was? Tut dir die Sonne weh? Schweige nicht! Sag, was dich quält! Glaubst du an uns, und glaubst du an Märchen? Fehlt dir was? Mir fehlt nur eins, das ist das Bewusstsein, dass dir nichts fehlt."

Auch Kreisler hatte sich durch seine unvergleichlichen Reime in Julia Schwebkes Bücherregalen und Kopf verewigt.

"Wir fanden die beiden Dichter passten gut zu uns und gut zusammen. Sie haben einen ähnlich gelagerten Humor, genau wie wir", sagte Friederike Ziegler über ihr Programm mit Julia Schwebke und Matthias Behrsing, der die beiden Künstlerinnen am Piano begleitete. Eine künstlerische Kombination, denen sie den Titel "KreiKa" verliehen haben - also Kreisler und Kaléko.

Erstmals im Oderbruch zu Gast, gab das Trio sein Programm im Rahmen der Neulewiner Kultursommers auf dem Noltinghof zum Besten. "Das ist der beste Ersatz, den wir heute hätten haben können", schwärmte Bärbel Nolting nach dem beschwingten Nachmittag. Zuerst hatte der Verein "Kunst und Kultur im Oderbruch" einen anderen Programmpunkt geplant, der wegen Terminänderungen kurzfristig absagt werden musste.

Gemeinsam hat das Trio "KreiKa" nun erst zum sechsten Mal aufgeführt. Und erstmalig außerhalb von Berlin. "Für uns ist das hier eine besondere Premiere", sagte Friederike Ziegler. "Wir sind ganz begeistert vom Oderbruch und dem Noltinghof." Gerne kommen die Künstler auch wieder, wenn sie erneut eingeladen werden.

Durchaus möglich ist es, denn der Dichternachmittag mit den spitzen Zungen kam beim Publikum sehr gut an. Wie auch in den Jahren zuvor, nahmen das Angebot des 15. Kultursommers Besucher aus dem gesamten Oderland wahr.