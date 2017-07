Alkoholisiert auf dem Rad

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Beamte zogen am Freitag gegen 21.45 Uhr einen Fahrradfahrer in der Poststraße aus dem Verkehr, weil dieser in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen aus dem Landkreis Oder-Spree einen Wert von 1,68 Promille. Nachdem die Blutentnahme im Krankenhaus Eisenhüttenstadt beendet war, wurde eine Anzeige aufgenommen.