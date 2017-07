Mit Volldampf in die Urlaubszeit

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der 16. Kultursommer am Märkischen Meer ist eröffnet. Der Förderverein "Kurort Bad Saarow" hat am Sonnabend im SaarowCentrum offiziell den Startschuss gegeben - und gleich auch noch den neuen Kalender 2018 vorgestellt. Parallel dazu lief am Fontanepark das 11. Hafenfest.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591177/

Zuerst freute sich Beate Müller, Vizechefin vom Förderverein "Kurort Bad Saarow" mit ihrer Rede vor gut 30 Besuchern, darunter der einstige und der jetzige Amtsdirektor, offiziell den Kultursommer zu eröffnen. Vielfalt an Angeboten, das gebe es auch wieder 2017.

Gut 90 Veranstaltungen sind bis 17. September rund um den Scharnmützelsee zu erleben - nicht nur was für Urlauber, sondern auch für Einheimische. Egal ob Lesungen, Konzerte oder Sportveranstaltungen, für jeden Geschmack sei etwas dabei - und auch wieder eine Opernaufführung im August.

Bei der Eröffnung stellte Vereinschef Lutz Storr mit Elke Miethe (AG Kalender) auch gleich das neue Kalender-Werk für 2018 vor. Auf zwölf Seiten gibt es nicht nur tolle aktuelle Fotomotive, die das Thema "Bad Saarow - meine Heimat" beleuchten, sondern auf jeder Rückseite auch historische Geschichten und Aufnahmen. Kulinarische Tipps sind ebenfalls enthalten, aber auch Blicke auf Natur und Landschaften. Die zwölf Themen sind ab sofort auch in großen Schautafeln im Wandelgang des Saarow-Centrums als Ausstellung zu betrachten. Den Kalender gibts an vielen Stellen in Bad Saarow zu kaufen - im Format A4 für 9 Euro oder in A3 für 9,50 Euro.

Als Drittes wurde beim kleinen Festakt aber auch geworben für weitere Aktionen allein am Start-Wochenende - das Klassikkonzert des Berliner Ensembles zum 100. Todestag von Scharwenka sowie die neue Ausstellung im Scharwenka-Kulturforum. Die dritte und letzte Reihe von "Kunst und Kultur am Märkischen Meer" zeigt 58 Schriftsteller, Theater- und Filmschaffende - bis 2019. Dann zieht sie, wie ihre Vorgänger, in den Wandelgang des Klinikums um.

Gefeiert wurde am Sonnabend auch schon ganz praktisch am Fontanepark - das 11. Hafenfest an der Saarow-Marina (200 Liegeplätze). Organisator Detlef Kurth freute sich schon zur Mittagszeit über viele Besucher, die statt Blasmusik erstmals das Männerduo "Berliner Urgestein" mit Rock- und Popsongs erlebten. Gegen 13 Uhr füllte sich auch nebenan das Sonnendeck der MS Storkow. Der Ausflugsdampfer der Scharmützelsee Schifffahrt führte wieder das Bootskorso an. Gut 15 Boote fuhren mit. Dabei auch wieder Eva und Manfred Schultz aus Bruchmühle, die ihre "Emma" bunt beflaggt hatten.

Alle Teilnehmer nahmen an der Tombola mit Sauna-, Schwimmbad- und Restaurantgutscheinen teil. Mit Schlager-Musik von Nic und Cora (Hithuntershow) ging es am Nachmittag weiter - auch ein Gewitter wurde überstanden. Am Sonntag folgte beim Hafenfest Bewährtes - Frühschoppen mit den Spreetaler Blasmusikanten.