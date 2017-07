Landschaften und Abstraktes

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) An die 80 Besucher wollten am Sonnabend bei der Vernissage in der Galerie Zum Alten Warmbad in Buckow dabei sein. Immerhin stellte mit Hartmut Meyer ein ehemaliger Bauminister Brandenburgs seine Bilder aus - insgesamt 28.

Meyer, Jahrgang 1943, zeigt unter dem Motto "Landschaften und mehr" Bilder, die seit 2014 in seinem Haus in Wriezen entstanden sind. Dabei überwiegen die Landschaften, "und mehr" bezieht sich auf wenige abstrakte Werke.

Hartmut Meyer hat schon als Kind gemalt, an die 200 Bilder sind bislang zusammengekommen. Gezeigt hat er sie in 20 Ausstellungen. Wie lange er für ein Bild braucht, kann der Autodidakt nicht sagen: "Ich nehme aber jedes mindestens dreimal in die Hand." Gemalt wird meistens in einem großen Raum im Keller seines Hauses, gelegentlich auch im Garten. Grundlage sind in der Regel Fotos.

Die Leiterin des Tourismusamtes Riamara Sommerschuh freute sich nicht nur über den prominenten Aussteller, sondern auch darüber, dass Amtsdirektor Marco Böttche die Laudatio hielt. Schließlich finanziere das Amt Märkische Schweiz seit 1992 die Galerie über der Touristinformation.

Marco Böttche erklärte, er sei dem Wunsch von Hartmut Meyer, die Einführungsrede zu halten, gerne nachgekommen, sei aber alles andere als ein Kunstexperte.

Übrigens kann man die Acryl-Bilder auch käuflich erwerben. Die Preise bewegen sich zwischen 360 und 1200 Euro.

Die Ausstellung in Buckow läuft noch bis zum 6. September.