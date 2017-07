Radiofreunde erinnern an Funk-Poeten

artikel-ansicht/dg/0/

Zu Beginn klärte er die Gäste auf, wieso ein "Wessi" sich mit Selber beschäftige. Schuld daran sei seine Großmutter. Sie lebte nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Dorf bei Magdeburg und erhielt von ihrer bayerischen Verwandtschaft regelmäßig "Westpakete". Um sich zu revanchieren, schickte sie Anfang der 1960er-Jahre unter anderem dem damals elfjährigen Peter von Bechen das Buch "Mit Radio, Röhren und Transistor" von Martin Selber. Der bayerische Bub "verschlang" es begeistert und las in den nächsten Jahren alle folgenden Jugend-Technik-Publikationen des Autors.

Mit vielen Funktechnikfans aus dem Publikum übereinstimmend verdeutlichte er, wie die von Selber verfassten drei Jugend-Technik-Bücher Anteil an seiner Entscheidung für eine technische Berufslaufbahn hatten. Die Publikationen beeinflussten mehrere Generationen in Ost und West. "Niemand anderes verstand es so gut, spannende Geschichten mit Anregungen für technisches Basteln und technischem Grundlagenwissen zu verbinden", so Bechen.

Im zweiten Teil stellte er eine selbst recherchierte Biografie des bis zu seinem Tod 2006 in Domersleben bei Magdeburg lebenden Autors vor. Neben seiner Schriftstellertätigkeit -er verfasste über 50 Romane und Erzählungen - wirkte Martin Selber vor allem als Funkamateur in der Gesellschaft für Sport und Technik. In seinem Heimatort leitete er ab 1959 eine Klubstation und eine AG für junge Funker.

Im Resümee erinnerte von Bechen daran, dass neben dem schriftstellerischen Werk vor allem Selbers Art, junge Menschen für Technik zu begeistern, erinnerungswürdig bleibe. In Selbers Heimatort Domersleben tragen heute eine Straße und eine Schule seinen Namen. Zudem benannte der Deutsche Amateur Radio Club eine Sonnenfleckenregion nach ihm.