Mit vier Bussen auf nach Schweden

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem kleinen Hupkonzert haben die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde Bad Freienwalde sowie ihre Betreuer um das Pfarrerpaar Ferch am vergangenen Freitag die Kurstadt verlassen. Mit vier Bussen ging es Richtung Schweden. Erster Stop der 29-köpfigen Gruppe war Rostock. Dort bestiegen die Mädchen und Jungen sowie ihre Betreuer die Fähre ins südschwedische Trelleborg. Von dort ging es nach Idrottsgarden in der schwedischen Stadt Flen, die etwa eine Stunde Autofahrt südwestlich von Stockholm entfernt liegt. "Dort werden wir nun die nächsten zwei Wochen zusammen verbringen, Ausflüge machen, das Land und die Leute kennenlernen", teilte Dennis Ferch mit. Unterstützt wird die Kirchengemeinde dabei von regionalen Einrichtungen. So haben etwa die Laurentiusschule und die Stephanusstiftung drei Kleinbusse geliehen - den vierten steuerte das Amt für kirchliche Dienste Berlin bei - und unterstützen auch anderweitig. Zusätzlich hat die Gemeinde eine 2000-Euro-Spende von der Lutherstiftung erhalten.