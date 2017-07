CCR stoppt den Regen in Strausberg

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der Klassiker von Creedence Clearwater Revival, "Who´ll Stop the Rain, war am Sonnabend das Omen. Ein Unwetter tobte bis kurz vor Konzertbeginn, doch als die CCR Revival Band aus Minden in Ostwestfalen loslegte, schien die Sonne! Der Gott der Musiker hatte ein Erbarmen. Andreas Kruppke von der Sparkasse Märkisch-Oderland, der die Stadtmauerkonzerte organisiert, zeigte sich erleichtert. Zwar mussten die Besucher die Bänke von einer Menge Wasser befreien, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591184/

Zirka 200 Musikhungrige waren gekommen, um die Helden ihrer Jugend zu hören. Und die vier Musiker wurden eins mit ihren Instrumenten. Rolli Reuter gab am Schlagzeug den Takt vor und Peter Wilcek, Jens Petersen und Bernd Reuse ließen die Gitarrensaiten klirren. Zunehmend wurde auch das Publikum warm. Bei "Hey Tonight" begannen die Beine zu zappeln und bei "Down on the Corner" flogen die Arme in die Höhe. Höhepunkt war aber unzweifelhaft "Bad Moon Rising". Da wurden gesetzte ältere Damen und Herren zu Rockern und der Gesang der Band ging im Gesang des Publikums unter.

Dieses dritte Konzert war ein würdiger Abschluss dieser Reihe für dieses Jahr, nachdem Engerling und die ABBA Revival Band zuvor die geschichtsträchtige Stadtmauer zum Beben gebracht hatten. Wie es scheint, hat der Organisator ein wahrhaft glückliches Händchen, den Geschmack der Strausberger zu treffen.

Nur einen Wermutstropfen gab es an diesem Abend. Der Getränkewagen stand zwar vor Ort, war jedoch geschlossen. Viele Besucher hatten jedoch vorgesorgt und an ihr leibliches Wohl selbst gedacht.