Tiefsinniges um kleine und große Träume

Harnekop (MOZ) Pech mit dem Wetter hatten diesmal zum Start ihrer alljährlichen Radposaunenfahrt die Mitglieder des Posaunenchores Eggersdorf. Schon am Sonnabend, als die Bläser in Sternebeck und Harnekop bei einigen Alten und Kranken zu einem musikalischen Gruß vorbeischauten, fing der Regen an. Und setzte sich auch am Sonntagmorgen zum ersten Bläsergottesdienst in der Harnekoper Kirche fort. Deren Bankreihen waren dennoch ordentlich gefüllt, und Fördervereinsvorsitzende Anette Hirseland versäumte nicht, in großer Runde vor allem jenen vier Familien Dank zu sagen, die die Musiker beherbergt hatten - ebenso wie Dieter Juritz, der den Transport nach Sternebeck organisierte.