Ansteckende Freude an Folkmusik

Die 1996 gegründete Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren trotz wechselnder Besetzung in der Folkszene und darüber hinaus einen guten Namen erspielt. Der Lebuser CVJM konnte die Band zum zweiten Mal für ein Konzert gewinnen.

Dass die Vollblutmusiker ihr reichhaltiges Instrumentarium, das von Flöte über Banjo, Gitarre und Akkordeon bis zur Mundharmonika, Mandoline, Geige und dem Bass reicht, perfekt beherrschen, bewiesen sie schon unmittelbar nach Veranstaltungsbeginn: Sänger und Bandleader Ralph Kalenberg, von allen nur "Kalle" genannt (Banjo, Mandoline, Gitarre und Whistle), regte mit einer mitreißenden Bühnenperformance von Anfang an das Publikum zum Mitklatschen an.

Die irischen und schottischen Trink-, Wander-, Seefahrer- und Tanzlieder sowie Balladen kündigte Nisius Falk, der Akkordeonspieler der Gruppe, jeweils mit kleinen Anekdoten oder scherzhaften Erklärungen an. So erfuhr das im Englischen möglicherweise nicht ganz sattelfeste Publikum etwas über den Inhalt der vorgetragenen Songs. In denen ging es meist humorvoll, manchmal aber auch ernst, um den früheren, harten Alltag in Irland und Schottland. In dem spielten die Seefahrt, Liebe und Schafzucht ebenso eine Rolle wie der berühmte Whisky und die Freiheitssehnsucht der Iren.

Neben Bandleader und Sänger "Kalle" und Nisius Falk brillierten am Sonnabend Geiger Julian Strassberg und Bassist Stefan Pietsch. Das Publikum feierte die Folkmusiker mit Hochrufen, Pfiffen und tosendem Applaus.