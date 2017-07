Rettungsgasse rettet Leben!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Rettungsdienste und Polizei werden auf der Fahrt zu einem Unfall auf der Autobahn immer wieder durch Autofahrer blockiert, die keine Rettungsgasse gebildet haben. Verkehrsministerin Kathrin Schneider und Innenminister Karl-Heinz Schröter haben im Rahmen einer Aktionswoche der Polizei darauf hingewiesen, dass eine Rettungsgasse Leben rettet. Auf dem Gelände der Autobahnmeisterei Niemegk nahe der A 9 haben beide eins von sechs Hinweisbannern vorgestellt, die fortan an Autobahnbrücken im Land zu sehen sein werden. Darauf ist zu sehen, wie eine Rettungsgasse bei einem Stau zu bilden ist.

So funktioniert die Rettungsgasse

© MZV

"In der letzten Zeit gab es wieder mehr Fälle, in denen die Verkehrsteilnehmenden bei Unfällen keine Rettungsgasse gebildet haben. Offenbar ist vielen Menschen nicht klar, wie zu reagieren ist, wenn ein Stau entsteht. Dies ist aber wichtig, denn die Rettungskräfte müssen die Unfallorte schnell und unkompliziert erreichen. Da zählt jede Minute, denn Zeitverlust kann über Leben und Tod entscheiden", sagte Ministerin Schneider.

Innenminister Schröter: "Alle sollten eigentlich wissen, wie eine Rettungsgasse gebildet wird. Leider werden Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen aber immer wieder im Einsatz durch Träumer und Gaffer behindert. Das war leider auch bei dem schrecklichen Busunglück in Bayern so, wo 18 Menschen starben. Wir setzen auf Aufklärung und wollen das Thema in den Fokus rücken. Wir greifen aber auch durch, denn die Landesregierung macht sich im Bundesrat für höhere Strafen stark."

Die Banner wurden dem Land vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat zur Verfügung gestellt, der im Rahmen der bundesweiten Kampagne "Runter vom Gas" für die Bildung von Rettungsgassen wirbt.

Die Bildung einer Rettungsgasse bei stockendem Verkehr auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen wurde in Deutschland bereits im Jahr 1971 als erstem Land in Europa eingeführt und ist in der bundesdeutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) seit dem Jahr 1982 verpflichtend geregelt.

Für die Rettungsgasse gilt:

- Rettungsgassen sind auf Bundesautobahnen und Außerortsstraßen bei mindestens zwei Fahrstreifen Pflicht.

- Eine Rettungsgasse muss bereits bei Fahren in Schrittgeschwindigkeit oder bei Stillstand gebildet werden.

- Die Rettungsgasse ist zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen zu bilden.

Übrigens: Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 07.07.2017 einen Entschließungsantrag der Länder einstimmig beschlossen. Danach soll das Bußgeld von derzeit 20 auf mindestens 200 Euro angehoben werden. Außerdem sollen auch Fahrverbote ausgesprochen werden können.