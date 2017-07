Allee des Jahres 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Alljährlich ruft der BUND die "Allee des Jahres" aus, zum Tag der Allee am 20. Oktober. Auch in diesem Jahr können Allee-Freunde bis zum 16. September Fotos zusenden. Fotos Ihrer Lieblingsallee. "Nutzen Sie Ihren Urlaub, Wanderungen und Fahrradtouren für beeindruckende Alleenfotos. Halten Sie den Reiz der "Grünen Tunnel' fest. Schön sind auch Fotos, die das Leben in den Alleen und die besondere Beziehung der Menschen zu den Alleebäumen zeigen", sagt Katharina Brückmann, BUND-Expertin für den Schutz der Alleen.