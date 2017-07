Neustart auf dem Prädikower Gutshof

artikel-ansicht/dg/0/

Prädikow (MOZ) Seit vielen Jahren liegt der Prädikower Gutshof gewissermaßen im Dornröschenschlaf. Eine Gruppe überwiegend jüngerer Leute will auf dem riesigen Areal im Dorfzentrum jetzt schrittweise ein gemeinschaftliches Wohnprojekt aufbauen. Die Vorarbeiten sind in vollem Gange.

Pause bei einem Arbeitseinsatz, wie sie jetzt schon regelmäßig laufen. Die Anwesenden haben sich in großer Runde am Mittagstisch auf der Hofwiese eingefunden. Beim Essen gibt es eine Kennenlern-Runde. Schließlich sind gleichermaßen Mitglieder der sogenannten Kerngruppe, die das Projekt federführend vorantreiben, wie auch neue Interessenten vertreten. Fast alle haben einen Zettel mit ihrem Vornamen auf der Brust kleben.

Alice, das erst vier Wochen alte Töchterchen im Arm, ist von Haus aus Bildhauerin, macht derzeit aber vor allem Requisiten, Kulissen und Modellbau für den Film, wie sie erzählt. "Ich bin auf dem Land aufgewachsen", die Kreuzberger Ecke rund um den "Kotti" sei aber gerade mit Familie nicht das längerfristig gewünschte Lebensumfeld. Und über eine Bekannte, die Goldschmiedin Lou, haben sie und ihr Partner Mathieu von dem Projekt in Prädikow erfahren.

Zurück aufs Land wollen, so geht es etlichen. Auch Martin, der zum zweiten Mal dabei ist. Ihn, selbstständiger Autor, vor allem jugendlicher Hörspiele, und seine Freundin, die Fotografin ist, reize das Dörfliche bei gleichzeitiger Nähe zur Großstadt mit ihrem Kulturangebot. Mit dem Gedanken, ein altes Gutshaus zu kaufen, trage sie sich schon länger, berichtet Bettina, zuletzt als Umweltwissenschaftlerin zwei Jahre auf einer Nordseeinsel tätig. Eine Ausbildung als Tierarzthelferin bringt die Interessentin ebenso mit wie Erfahrungen in Sachen Ökolandbau. "Eine Mischung aus Gemeinschaft und privatem Rückzugsraum" schwebe ihr vor, was andere in der Runde ähnlich äußern.

"Ich bin total begeistert von der Idee, hier eine Art ,Dorf 2.0' aufzubauen", sagt Suse, die in Friedersdorf aufgewachsen ist, noch Familie in Strausberg hat. Gerade für ihren kleinen Sohn will die Informatikerin, die beruflich gerade ins Holzhandwerk wechselt, wieder irgendwie zurück aufs Land. "So ein Projekt würde die ganze Region bereichern", glaubt sie.

Schon im Dorf lebt seit dem Vorjahr Tine, die als Yogalehrerin arbeitet und zum fünfjährigen Sohn bald das zweite Kind erwartet. Dann sind da noch Heidi und Jochen, schon ein wenig älter mit erwachsenen Kindern, die gern noch mal einen kompletten Neuanfang in so einem Rahmen machen würden. "Nur die Pendelei schreckt uns derzeit noch ein wenig", sagt sie, die als eine der wenigen aus der Runde angestellt arbeitet, Projektleiterin Bahnsicherungstechnik bei Siemens in Berlin ist. Ehemann Jochen ist zwar Ur-Berliner und Programmierer, hat aber auch mal einen Schmiedelehrgang besucht und damit handwerkliche Erfahrungen einzubringen.

Philipp, selbstständig als Projektmanager und aus Eggersdorf stammender Berliner, gehört zur Kerngruppe. "Als ich das hier erstmals gesehen habe, war sofort die Idee da, es wieder zu einem Lebens- und Arbeitsort aufzubauen", sagt der gelernte Programmierer und Designer, der auch die Initiative "Digitale Regionen" mitorganisiert hat.

Seit rund einem Jahr bastelt die Kerngruppe am Grundkonzept, erklärt im MOZ-Gespräch Julia Paaß, die mit ihrem Partner Benjamin Schaarwächter bereits seit vier Jahren im Dorf lebt. 300 Besucher habe man neulich zum Hoffest gehabt, "ein gelungener Auftakt für unser Projekt" mit regem Austausch zwischen Prädikowern und potenziellen Neubürgern aus Berlin. Auch aus der Gemeinde gebe es Unterstützung. Bürgermeister Rudolf Schlothauer, Ortsvorsteher Andreas Behnen und Gemeindevertreterin Simona Koß, zudem Landtagsabgeordnete, stünden hinter dem Vorhaben.

Für den ersten Bauabschnitt, Backhaus und Pferdestall, wolle man zügig Nägel mit Köpfen machen, betont sie. Zehn bis zwölf Wohneinheiten seien dort geplant, je nach Größe: "Sind es mehr Familien mit Kindern oder Singlewohnungen, können es ein bis zwei weniger sein." Insgesamt habe man derzeit rund 100 Interessenten im Mailverteiler. Wichtig sei jetzt, möglichst bald die Kernprinzipien des Miteinanders festzuziehen. Denn natürlich müsse es Klarheit über solche Grundlagen geben und menschlich stimmen, um größere Konflikte zu vermeiden.

Vieles ist vorstellbar, manches noch fernere Zukunftsmusik wie möglicherweise sogar einmal Kita oder gar Schule auf dem Gelände. Tiere werde es aber wohl geben, ebenso einen Permakulturgarten auf dem fruchtbaren Boden der alten Gärtnerei: "Volle Selbstversorgung wird eher nicht möglich sein." Eine Hof-Gastronomie ist geplant, dazu eine große Küche (auch für Kurse) und eine für das ganze Dorf offene Werkstatt. "Der Bau eines größeren Backofens ist ebenfalls geplant", und Gespräche über einen dörflichen Gemeinschaftsraum laufen bereits.