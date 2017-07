Schüler geben Rathsdorfer Storchenturm neuen Anstrich

artikel-ansicht/dg/0/

Rathsdorf (MOZ) So neugierige Zuschauer, die jeden Pinselstrich genau beäugen, hatten die Schüler der Wriezener Produktionsschule noch nicht. In der vergangenen Woche haben die jungen Männer um Ausbilder und Betreuer Björn Reinicke das Vordach am Rathsdorfer Storchentum mit einem frischen Anstrich versehen. "Den Auftrag dafür hatte die Stadt erteilt und auch gefördert", sagte Rainer Wartenberg, der das Museum an der Kreisstraße als Bundesfreiwilliger jetzt im dritten Jahr betreut.