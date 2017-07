Test von Union fällt ins Wasser

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591197/

Die Absage empfand Felix Kroos als gerechtfertigt. "Es ist nicht zu ändern. Aber die Entscheidung war richtig, denn auf dem Platz war es nicht mehr möglich, kurze Pässe zu spielen. Das macht dann keinen Sinn", sagt der Mannschaftskapitän. Die Partie wird heute um 18 Uhr nachgeholt.

Dann könnte auch Rechtsverteidiger Matthias Stingl dabei sein. Der frühere U-19-Spieler des FC Bayern, der sein Team als Kapitän ins Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft führte, soll in den kommenden Tagen getestet werden.

Die Stadionregie an der Alten Försterei bewies feine Ironie, was das Musikangebot in der langen Pause betraf. "When the Rain Begins to fall" von Jermaine Jackson & Pia Zadora, "I'm singing in the Rain" von Gene Kelly und "It's raining Men" von den Weather Girls sorgten für gute Laune bei den wartenden Anhängern. Den Abschluss bildete dann Monty Pythons "Always look on the Bright Side of life".

Tatsächlich ließen sich beide Teams den Spaß durch das schlechte Wetter nicht vermiesen. Sie entschädigten die rund 10 000 Anhänger mit begeistert gefeierten Rutscheinlagen auf dem überfluteten Rasen. Allerdings gab es später eine Schlägerei in der Fankneipe "Abseitsfalle", 15 Leute wurden festgenommen.

Statt eines Spiels ging es für die Profis der Eisernen in den Kraftraum. Erkenntnisgewinn gab es aber auch in den wenigen Minuten. Der Däne Jakob Busk geht wohl als Stammtorwart in die Saison. Mit Marc Torrejon und Akaki Gogia haben zwei Neuzugänge Stammplätze sicher. Und Sebastian Polter hat seine Position in der Spitze verteidigt.