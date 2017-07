Lebenselixier und Verderben

artikel-ansicht/dg/0/

Altlangsow (MOZ) Dem Jahresthema "Wasser" widmet sich die diesjährige Sommerausstellung im Schul- und Bethaus Altlangsow. Die Gemeinschaftsausstellung von sieben Künstlern wurde am Sonnabend mit einer festlichen Begleitung eröffnet.

