Nachwuchs-Titel-Triple

Potsdam (MOZ) Mit dem Sieg bei den Titelkämpfen der Altersklasse U19 im Beachvolleyball haben sich Noah Lachmund und Max Lange von der TSGL Schöneiche für die Deutsche Meisterschaft am zweiten August-Wochenende in Kiel qualifiziert.

Das Turnier auf der Fun4Four Anlage in Potsdam hatte aufgrund des Unwetters zu Beginn des Monats um zwei Wochen verschoben werden müssen. Der 18-jährige Lange und der ein Jahr jüngere Lachmund setzten sich in der Vorrunde klar durch. Das zweite Schöneicher Duo, Ole Irrmisch (18) und Erik Witt (16), wurde nur Gruppendritter, gewann aber sein Viertelfinale gegen die Zweitplatzierten der anderen Staffel, und so kam es in der Vorschlussrunde zum Duell der beiden TSGL-Teams. Es war ein spannendes Halbfinale, das Lachmund/Lange erst im dritten Satz für sich entschieden.

Im Endspiel trafen die Titelverteidiger auf Tony Kamenz/Nils Kraege (Netzhoppers Königs Wusterhausen), gegen die ihnen in der Gruppenphase ein ungefährdeter Sieg gelungen war. Im Finale aber hieß es nach vielen langen Ballwechseln zunächst 1:1 nach Sätzen, erst der Tiebreak brachte, wenn auch recht deutlich, die Entscheidung zugunsten des Schöneicher Duos.

Für Noah Lachmund war es nicht nur der Titel-Hattrick - er ist damit nach der Teilnahme in der U 18 auch zum dritten Mal bei den deutschen Beach-Meisterschaften dabei.