Schöneiche (MOZ) Zu Hause wohnen bis ins hohe Alter. Das ist ein Wunsch, den viele Menschen haben, der aber selten leicht zu realisieren ist. In Schöneiche wurde mithilfe der AG "Wohnen im Alter" ein Dienstleister gefunden, der Senioren bei diesem Thema hilft. Für eine Rentnerin ging der Wunsch schon in Erfüllung.

Regina Chrapek fällt das Laufen schwer. Ohne Hilfsmittel wie Gehstützen, Rollator und einem E-Mobil, mit dem sie zum Einkaufen fährt, wäre die 76-jährige Schöneicherin, die zwei Operationen an der Wirbelsäule hinter sich hat, aufgeschmissen. Regina Chrapek war deswegen sogar schon bereit, ihr Haus, in dem sie seit 1996 wohnt, zu verkaufen. Denn es hat einen Keller und ein Obergeschoss. Und die Treppen dorthin waren für sie kaum noch zu bewältigen.

Das war vor einem Jahr. Wenn Regina Chrapek heute in die obere Etage möchte, setzt sie sich unten im Flur einfach auf einen an einer Schiene befestigen Stuhl, bewegt einen kleinen Steuerknüppel und lässt sich an den Stufen ihrer in die Jahre gekommenen Holztreppe entlang nach oben befördern. "Das ist mein Lift", sagt sie stolz. Wer flüchtig hinsieht, könnte denken, sie schwebt. Den Motor hört man kaum. Dass sie den Lift hat, hat Regina Chrapek der zum Seniorenbeirat gehörenden Arbeitsgruppe "Wohnen im Alter" zu verdanken, der sie selbst angehört. 2015 gegründet, machte die AG eine Umfrage unter Senioren, bei der herauskam, "dass 80 Prozent der Befragten auch im Alter zu Hause wohnen wollen", wie Renate Schröder erzählt. Sie ist Sprecherin der AG. Das Ergebnis nahm war Anlass, den Schöneicher Mittelstandsverein nach Unterstützung zu fragen. "Wir haben überlegt, wie wir älteren Menschen helfen und wie gleichzeitig Firmen in Schöneiche und der Region profitieren können", erzählt Vereinschef Ingo Röll. Kurze Zeit später wurde eine Kooperation zwischen beiden Institutionen aufgelegt. Der Name des Pilotprojekts: "Dienstleister für altersgerechtes Wohnen."

Ziel ist es, den älteren Menschen ein Angebot aus einer Hand zu schaffen, das sie in die Lage versetzt, ihr Haus für die Bedürfnisse des Alters umzurüsten. Von der ersten Inaugenscheinnahme der häuslichen Gegebenheiten, über das Einholen von Angeboten für ein barrierefrei gestaltetes Bad oder einen Lift bis hin zur Abnahme der Bauleistungen. Ingo Rölls Firma HTR-Ingenieure GmbH ist der Dienstleister, über den alles läuft. Über einen Finanzdienstleister schaut er auch, ob Förderungen über die Pflegekasse oder die KfW-Bank möglich sind. "Herr Röll hat sich um alles gekümmert und auch das Kleingedruckte gelesen", sagt Regina Chrapek, die als Erste von dem Angebot profitiert hat. Das Schönste für sie: Dank des Lifts muss sie jetzt nicht mehr auf der Couch im Erdgeschoss schlafen. Ihr Schlafzimmer befindet sich nämlich in der oberen Etage.

Kontakt zum Dienstleister HTR-Ingenieure GmbH: Tel. 033638 898800; E-Mail: ingo-roell@htr-ingenieure.de