Schönower stellen zwei Landesrekorde auf

Schmölln/Frankfurt/Hennigsdorf (MOZ) Schönows Bogenschützen beteiligten sich zuletzt in der Freiluftsaison 2017 an den Kreismeister-und Landesmeisterschaften des Brandenburgischen Schützenbundes (BSB). Um bei den Landesmeisterschaften des BSB starten zu dürfen, bedurfte es einer Qualifikation bei den vorgeschalteten Kreismeisterschaften. Beim Championat des Schützenkreises West, das erstmals im uckermärkischen Schmölln ausgetragen wurde, gewann das Schönower Trio zwei Titel. Blankbogenschütze Marco Usadel setzte sich mit 480 Ringen bei den Herren durch und Altersklassenschütze Uwe Neugebauer-Wallura gewann ebenfalls mit dem Blankbogen mit 592 Ringen. Recurveschütze Jan Philip Usadel wurde Zweiter in der Schülerklasse A mit 556 Ringen.