Schach-Nachwuchs in Europa unterwegs

Mit dem Eurocity sind gleich neun Nachwuchsspieler aus dem gesamten Landkreis mit ihrer Trainerin Mandy Barna nach Pardubice in Tschechien aufgebrochen. Noch bis zum 29. Juli nehmen sie an den Czech-Open teil, bevor es am 30. Juli mit dem Eurocity wieder heimwärts geht. Zur Barnimer Delegation gehören neben Trainerin Mandy Barna auch Felix Karnstedt (18), Tobias Goldenbaum (17) und Jannis Schulz (15) aus Eberswalde, Nadin Schiewe (15), Maximilian Schulz (14) und Clemens Beyer (13) aus Wandlitz sowie Jannis Suckert (14), Robin Straßburg (13) und Oliver Hamm (13) aus Bernau.

Fast 1150 Spieler aus über 50 Ländern sind angemeldet. In vier verschiedenen Gruppen stehen nach neun Runden die Turniersieger fest. Während in der A-Gruppe internationale Spitzenspieler am Start sind, verteilen sich die zehn Barnimer gemäß ihrer Leistungsstärke auf die Gruppen B bis D.

Nach nur einem Tag Pause geht es für die Eberswalder Trainerin Mandy Barna gleich weiter zum nächsten Höhepunkt. Am 1. August fliegt sie mit den drei Wandlitzern Lorenz Beyer (10), Hauke Raasch (11) und Angelina Jacoby (13) nach Wien. Von dort geht es weiter mit der Bahn über Graz nach Mureck. Bis 10. August gehören die drei Barnimer Nachwuchsspieler zur Deutschen Delegation, die an der EU-Jugendmeisterschaft teilnimmt. In der Altersklasse U 10 startet Lorenz, in der U 12 Hauke und in der U 14 Angelina. Für die drei Wandlitzer ist es der erste Einsatz für Deutschland. "Die Aufregung ist daher bei allen schon sehr groß, vor allem bei Lorenz, der auch noch das erste Mal fliegen wird" , so Mandy Barna.