Medaillen für Bernauer Judoka

Berlin (MOZ) Zum Schuljahresende fuhren einige Judoka der Altersklasse U 10 des JSV Bernau nach Berlin, um am 6. Nord-Cup teilzunehmen.Mit über 15 Vereinen, meist aus Berlin, und einer Vielzahl von guten Judokämpfern hat das Turnier auch in diesem Jahr wieder eine gute Besetzung gefunden.

Nur vier Bernauer Nachwuchsjudoka fuhren nach Karow, doch diese Kämpfer machten ihrem Trainer Dirk Schlicht viel Freude.Denn allesamt konnten sie überzeugen und in einigen Kämpfen ihr vorhandenes Potenzial auch nachweisen.

Je eine Bronzemedaille in ihren Gewichtsklassen konnten sich Elias Brehmer, Tommy Knöchel und Paul Marquardt erkämpfen. Sogar bis in das Finale kämpfte sich mit zwei Siegen Anastasia Wischnakow. Dort musste sie sich nach hartem Kampf einer an diesem Tag besseren Sportlerin von Kano Berlin geschlagen geben und holte die Silbermedallie.