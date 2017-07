Hoeneß kündigt Konsequenzen aus Asienreise an: «Grenzwertig»

artikel-ansicht/dg/0/

Singapur (dpa) Uli Hoeneß hat angesichts der Erfahrungen des FC Bayern München auf der strapaziösen Asienreise Konsequenzen für künftige Werbetouren des deutschen Fußball-Meisters angekündigt. «Das ist sicherlich grenzwertig, was wir gemacht haben bis jetzt», sagte der Präsident und Aufsichtsratschef in Singapur. Der FC Bayern werde weiter diese Reisen machen. Aber man werde prüfen, ob man unbedingt vier Spiele in zwölf Tagen machen sollte. Nach der Rückkehr aus Asien werde es eine interne Aufarbeitung der Reise mit möglichen Veränderungen für die Zukunft geben.