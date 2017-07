FC tüftelt an richtiger Formation

artikel-ansicht/dg/0/

In punkto Neuzugänge und Abgänge ließ der AFC unter der Woche nun auch die Katze aus dem Sack. Ian Beckmann (FC Energie Cottbus/Mittelfeld/18 Jahre), Eric Ziese (SC Blau-Weiß Energie Prenzlau/Stürmer/18 Jahre) und Kaan Ergün (Friedenauer TSC, Offensiv-Spieler, 29 Jahre) waren ja bereits gegen Ueckermünde aufgelaufen, als Neuzugänge aber weder bestätigt, noch im Spielformular vermerkt worden. Nun gab es auf der Homepage des Vereins die offizielle Vorstellung der drei Neuen. Auch vom Abgang des besten AFC-Torschützen der letzten Saison (13 Tore), Kevin Muchow, wurde berichtet. Er schmerzt zwar, aber es gibt nun gute Alternativen.

Zu Beginn der Partei gegen die Barnimer bekam man den Eindruck, heute schepperts. In der Defensive wirkte der Gastgeber orientierungslos und als sich der sonst aufmerksame Oliver Boche einen Aussetzer leistete, schoss Mateusz Wallroth zum 0:1 ein (2). An der Seite von Boche schien der junge Philipp Bieber mit seiner Aufgabe völlig überfordert zu sein. Immer wieder bekam er von seinen eigenen Spielern oder von Trainer Thomas Bönisch Zurufe, worauf er achten soll. Doch schon in der dritten Minute hätte der Gast auf 2:0 erhöhen können. Raif Yaman hämmerte das Leder mit voller Wucht an den rechten Pfosten. Den Nachschuss von Wallroth parierte Kevin Oppelt im AFC-Kasten. Die Heim-Elf kam nach 13 Minuten zum ersten Torschuss, doch auch hier war der Keeper Dennis Tietz aufmerksam und klärte. Die Klosterfelder machten genau das, was Bönisch immer wieder lautstark von seiner Mannschaft forderte. "Lasst den Ball laufen". Zu oft verstrickten sich aber einige seiner Spieler in Zweikämpfe und Fummeleien, statt abzuspielen. Noch vor der Pause erzielten die Unioner das 2:0 (32.). Tobias Marz, der frei am linken AFC-Pfosten postiert war, profitierte von der Yaman-Eingabe. Die letzten Möglichkeiten vor der Pause versiebten die beiden neuen AfC-ler Ergün und Ziese.

Nach dem Seitentausch wurde die AFC-Hintermannschaft aufgepeppt - Bieber blieb unten. Eingewechselt wurden unter anderem aber auch die beiden Routiniers Martin Oertel und Martin Rakoczy, die zuvor noch im Übungsleiter-Lehrgang steckten. Das AFC-Gebinde funktionierte nun besser. Auch im Angriff wurde der Gastgeber jetzt druckvoller. In der 50. Minute markierte Tony Franke nach Schuchert-Flanke von rechts den 1:2-Anschlusstreffer. Auf der Gegenseite parierte Oppelt noch zweimal großartig gegen Yaman (82.) und Marz (89.).

Nur 17 Stunden später traten die Angermünder schon wieder beim VfL Nauen (Achter der Landesklasse West) an und unterlagen erneut mit 1:2. Wie im Spiel zuvor legte der Gegner zwei Tore vor (1:0/Luczka, 11.; 2:0 Hirse, 20.). Noch vor der Pause verkürzte Silvio Steinbrecher auf 1:2 (29.). Den zweiten Abschnitt nutzten beide Mannschaften für viele Spielerwechsel, Tore fielen jedoch nicht mehr.

Auch an diesem Wochenende testet der AFC wieder im Doppelpack - am Sonnabend empfängt er um 14 Uhr den FC Brandenburg und am Sonntag tritt er um 14 Uhr beim Kreisligisten Heinersdorfer SV an.