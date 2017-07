Anschlusstreffer sorgt für Spannung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591210/

"Es ist für die Jungs schon etwas Besonderes, bei so einer Auswahl dabei zu sein. Schließlich ist das eine Belohnung für die gezeigte Leistung in der Saison", so sah Christian Städing, Coach des FSV Bernau und Teil des Auswahltrainergespanns der Nordstaffel, das FuPa All-Star Game 2017. Dabei stehen sich je eine Auswahl der Landesliga Nord und Süd gegenüber. Der Ausgang des Spiels selbst spielte dann wohl eher die zweite Geige, wobei natürlich keines der beiden Teams als Verlierer vom Platz gehen wollte.

Viel zu tun hatten die beiden Nord-Keeper Alexander Kroop und in der zweiten Hälfte Marc Brosius, die mehrmals ihr Können zeigen mussten. Auf der Gegenseite standen den beiden aber Robert Liebe und Florian Mansbart in nichts nach. Liebe gelang sogar in der 22. Minute das Kunststück, einen Elfmeter von Martin Behrend zu entschärfen. Vorher war Prenzlaus Toptorjäger Stephan Bethke im 16er gefoult worden. Liebe ahnte die Ecke und krallte sich die Kugel noch auf der Torlinie im Nachfassen.

Zu dem Zeitpunkt stand es schon 1:0 für den Süden. Die Nord-Auswahl war druckvoll gestartet. Gleich die erste Offensivaktion des Süd-Teams nutzte Maik Frühauf per Kopfball zur Führung. Dustin Kögler war es dann, der in der 59. Minute den zweiten Treffer einleitete. Nach einem Lupfer von Klein in den Strafraum blieb er erst an Keeper Brosius hängen. Der Angreifer behauptete aber weiter den Ball und legte ihn mustergültig quer in den Lauf von Sven Konzack, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Mit einem Tor des Monats brachte Philipp Ulrich in der 62. Minute den Norden wieder zurück in die Partie. Aus knapp 25 Metern zentraler Position zirkelte der Mittelfeldspieler vom FC Schwedt den Ball unhaltbar ins linke obere Toreck zum 2:1-Anschluss. Ulrich: "Für mich war es eine Ehre, bei dem Spiel dabei sein zu können. Und dann auch noch getroffen zu haben, ist natürlich super. Es ist schon etwas anderes, mal in so einem Stadion zu spielen."Geschickt von Tobias Voigt, lupfte Rostislav Diakiv in der 86. Minute beim 3:1 den Ball über Brosius hinweg in die Maschen.

Ümit Ejder konnte fast im Gegenzug zwar nochmal für etwas Spannung in der Schlussphase mit seinem 3:2 sorgen. Der souverän leitende Schiedsrichter Max Stramke gönnte beiden Teams bei schweißtreibenden Temperaturen aber einen pünktlichen Feierabend. Somit blieb es beim Sieg des Süd-Teams und der erfolgreichen Revanche nach der 0:4-Niederlage im Vorjahr.

Aber auch bei den Verlierern hielt sich nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung in Grenzen. Marc Brosius: "Das Spiel hat mir gut gefallen. Für ein Freundschaftskick war die Partie schon halbwegs intensiv. Am Ende waren einige durch die Vorbereitung etwas kaputt und die Reihen wurden löchriger. Aber insgesamt war das Spiel ausgeglichen und ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen. Nur ein paar mehr Zuschauer hätten es sein können."

Auch für Christian Städing war die Niederlage kein Beinbruch: "Der Spaß stand an vorderster Stelle des Spiel und ich denke, den hatten auch fast alle. Sicherlich hat nicht alles geklappt, wie wir uns es im Team vorgestellt haben, aber so ist Fußball nun mal."