Bahn neuer Co-Trainer

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In der neuen Saison der Fußball-Brandenburgliga wird Tassilo Bahn neben Nico Thomaschewski als Co-Trainer an der Seitenlinie stehen. "Ich habe schon eine ganze Weile damit geliebäugelt, mal als Trainer tätig zu sein", sagte der 36-Jährige, der zuletzt bei der Bernauer Ü35 spielte. Jetzt will Bahn die Trainerlizenz erwerben und nur noch im Notfall selbst auf dem Platz stehen.