Ein Freund alter Technik

Philadelphia (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor Heute: Werner Wittke aus Philadelphia.

"Ich bin der Opa", lacht Werner Wittke. Damit meint er nicht nur seine Position in der rund 20 Personen umfassenden Familie. Nein, er meint auch seine Stellung im Verein. Als 2005 das erste Schleppertreffen in Philadelphia stattfand, das von Sohn Ralf Wittke initiiert wurde, war er noch kein Mitglied. "Ich habe gesehen, der Junge macht etwas Tolles." Trete doch ein, habe er sich gedacht. "Ich habe meinem Alter entsprechend das Vereinsheim mit aufgebaut und mache alles, was anfällt. Es gibt viel Arbeit, aber die anderen nehmen Rücksicht auf mein Alter."

Vor der Arbeit hat sich Werner Wittke nie gedrückt. Er stammt aus Berlin. Mit den Bombenangriffen schickten ihn seine Eltern zu den Großeltern Emma und Karl Grasse nach Philadelphia. Sie lebten dort, wo jetzt Sohn Ralf wohnt und seine Autowerkstatt hat. Karl Grasse war Landarbeiter auf dem Gut des Grafen. In Philadelphia wurde Werner Wittke 1943 eingeschult. Er erinnert sich noch an den Lehrer Storek, der zu Fuß aus Kummersdorf kam und drei Klassen in einem Raum unterrichtete. "Er hat es geschafft", erzählt der einstige Schüler mit Hochachtung. Nach zwei Jahren holte ihn Vater Werner zurück nach Berlin, "mit dem Fahrrad, ich vorn auf der Fahrradstange."

In Berlin-Friedrichshain besuchte Werner Wittke neun Klassen der Volksschule und begann 1951 eine Lehre als Kraftfahrzeugelektriker. "Das war nicht mein Traumberuf. Ich wollte zur See fahren, was aus gesundheitlichen Gründen aber nicht ging. Es war der Wunsch meines Vater, der Kraftfahrzeugschlosser war und hoffte, sich mit dem Sohn als Meister später selbstständig machen zu können." Es klappte alles gut. Werner Wittke durchlief auf eigenen Wunsch alle Betriebsteile vom Motorrad bis zum Bus und Traktor und wurde vorzeitig zur Prüfung zugelassen. Nach der Lehre arbeitete er in einem Treptower Großbetrieb bis 1956 in der Abteilung Omnibus - Lastkraftwagen.

Sein Lebensziel hatte der junge Mann indes nicht aufgegeben. "Ich wollte raus in die Welt, leitender Ingenieur auf einem Schiff werden." Mehrere Semester absolvierte er an der Humboldt-Universität, um sein Abitur nachzuholen und später das Diplom für Schiffsbau zu erhalten. Allerdings war die Verwandtschaft dagegen, denn "Wasser hat keine Balken", so das Argument.

Am 1. Januar 1957 zog Werner Wittke zu den Großeltern nach Philadelphia, die Eltern Erna und Werner folgten ein Vierteljahr später. "Ich habe gleich in der MAS, der Maschinen-Ausleih-Station, angefangen und musste alles machen, was irgendwie mit Elektrik zu tun hatte. Den Beruf Kraftfahrzeugelektriker kannte man damals hier nicht", lächelt er. "Ich hatte aber immer Ziele, auf die ich hingearbeitet habe, und das nächste war Meister machen und selbstständig sein." Während seiner Qualifikation zum Meister von 1964 bis 1966 in Frankfurt (Oder) wurde er bereits als Meister eingesetzt, "und mein Vater war damit Mitarbeiter beim Sohn." Die MAS war vor allem für die Kleinbauern nützlich, denn "bei uns wurden alle technischen Geräte der Bauern von Philadelphia und Umgebung zusammengefasst, gewartet und für wenig Geld ausgeliehen." Die Kehrseite: Es sei schwer gewesen, die wohlhabenderen Bauern davon zu überzeugen, ihre Geräte herzugeben.

In der MAS sammelte sich alte, überholte Technik, oft Marke Eigenbau an. "Als es MTS, Maschinen-Traktoren-Station, wurde, konnte die langsam ausgesondert werden und mit Geld vom Staat durch typenreine Traktoren und Geräte ersetzt werden, die in der Sowjetunion und später in der DDR hergestellt wurden." Da es keine Ersatzteile gab, landeten die alten Traktoren und Geräte in Scheunen, "und das ist jetzt das Glück der Schlepperfreuden" strahlt der Technik-Freak. Als die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gegründet wurde, ging der Bestand dorthin, und der Betrieb wurde in RTS umbenannt, was Reparatur-Traktoren-Station heißt.

Dem Kreisbetrieb für Landtechnik des Kreises Beeskow mit Sitz in Birkholz wurde Philadelphia als ein Betriebsteil von zweien 1984 angegliedert. "Ein Meister war für Landmaschinen verantwortlich, ich mit einer mechanischen Werkstatt und Schlosserei mit elf Mitarbeitern und jährlich einem Lehrling für Traktoren", erklärt Werner Wittke. Die Arbeit war durch Mangel an Ersatzteilen nicht einfach. "Um die Traktoren wieder zum Laufen zu bringen, haben wir Ersatzteile angefertigt, die offiziell nicht erlaubt waren", berichtet er.

Nach 1990 gab es für den Betrieb keine Arbeit mehr. "Unser Betriebsleiter Siegfried Schulz hatte als guter Organisator immer dafür gesorgt, dass wir mit bester Technik ausgestattet waren. Die wurde vom neuen Besitzer verscherbelt", erzählt Werner Wittke verärgert. "Die Leute sahen keine Zukunft mehr im Betrieb." Vor der Abwicklung kündigte er und eröffnete am 1. Juni 1990 auf dem Grundstück der Großeltern beziehungsweise dann der Eltern mit Sohn Ralf eine eigene Werkstatt. "Im ehemaligen Stall. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, hatten keinen Sonnabend und Sonntag." In den Ruhestand ging Werner Wittke erst, als Sohn Ralf 1996 seine Meisterprüfung gemacht hatte.

Werner Wittke lebt seit 1961 in einem von vier Doppelhäusern, die "als ökonomischer Hebel" für die Betriebsangehörigen Anfang der 50er-Jahre gebaut worden waren und für wenig Geld vermietet wurden. Damals zog er mit seiner im Januar 2002 verstorbenen Ehefrau Roswitha und vier Kindern ein, davon zwei eigenen, Ralf und Karin.