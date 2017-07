Theater-WG für eine Woche

artikel-ansicht/dg/0/

Trampe (MOZ) Einmal im Jahr ist Theaterurlaub. Dann kommen die 16 Leute von der Gruppe textnot in einer Wohngemeinschaft für eine Woche zusammen und erarbeiten ein neues Stück. Bis zum Freitag verwandelt das Laienensemble die Tramper Dorfkirche in ein Theater mit drei Bühnen.

In der Dorfkirche Trampe proben die Darsteller der Theatergruppe textnot in dieser Woche für ihr Stück "Herakles am Scheideweg".

Im Zeitlupentempo setzen die zehn auf der Bühne zum Spurt an. "Langsamer", mahnt Bernd Matzner. Über ihren Köpfen tragen die fünf Frauen, drei Männer und zwei Kinder eine blaue Plane, überziehen damit die Kirchenbänke. Etwas gedämpft sind die Rufe "Freiheit! Freiheit?" zu hören, mal als Feststellung, mal als Frage. Ende der Szene. Schon in der Probe wird sie fast zum magischen Theatermoment.

Matzner (44) ist der Regisseur. Das heißt aber nicht, dass allein er sagt, wo es lang geht. Es wird diskutiert, manches nachgefragt. An ihrem zweiten Probentag versuchen die Darsteller gemeinsam, das richtige Timing für das Ende ihres Stückes herauszufinden. "Letztlich ist es eine Ensemblearbeit, das macht das, was wir tun, auch aus", sagt er.

Das gilt nicht nur für die Schauspielabteilung. Im Kirchenraum sieht es stark nach Bauarbeiten aus. Die Hauptbühne steht bereits. Auf der Empore werkeln zwei Männer an der Lichttechnik. Als Nächstes werden Drahtseile gespannt, die Kirche soll für die Theatervorstellungen einen Himmel erhalten. Im Vorfeld sind bereits die Kostüme entstanden, Programme und Plakate gedruckt worden und vieles mehr. Kulissenbau oder Bühne - bei textnot findet jeder seine Rolle.

Seit 2001 gibt es die Gruppe. Aus den Anfangszeiten sind noch zwei Frauen dabei. Nach und nach gingen und kamen Ensemblemitglieder. "Aber was nach wie vor steht: Wir wollen alle einfach gut Theater machen", sagt Juliane Seeliger-Ahlhelm (51). Sie stieß später zu textnot und ist mit ihrem Mann Sven Ahlhelm auf dem Hof neben der Kirche jetzt Gastgeberin für das Ensemble. Seit Freitag ist die Theater-WG wieder vereint.

Zur Zeit sind es 16 Leute aus Eberswalde, Niederfinow, Trampe und Berlin, die die Freude am Theater zusammenschweißt. Das Jahr über arbeiten sie in ihren Berufen wie Kindergärtnerin, Grafiker, Tischler. Einmal im Jahr leben sie zehn Sommertage lang unter einem Dach, kochen gemeinsam, machen ein wenig Familienurlaub und arbeiten vor allem intensiv am Stück.

Seite 31 im Textbuch ist am späten Sonnabendnachmittag an der Reihe. "Bleib' im Rahmen, lass Dampf ab, gib auf", spricht Anna Siegenthaler (38) mit den anderen im Chor. Die Niederfinowerin steht als eine von letztlich mehreren Heraklessen auf der Bühne. Sie hat mit Matzner aber auch die Texte für das Stück um die mythologische Figur ausgewählt und bearbeitet.

"Herakles am Scheideweg", das ist die Geschichte um den jungen Halbgott, der sich zwischen zwei Lebenswegen entscheiden muss. Der eine blumig, einladend, Vergnügungen und Lust versprechend. Der andere steinig, doch zu Vernunft und Tugend führend. "Wenn man einen Weg nimmt, bedeutet das ja, an anderer Stelle etwas zu verpassen", sagt Anna Siegenthaler. "Das ist das Thema, was wir gern bearbeiten wollen."

Dabei war den Theatermachern klar: Es gibt nicht nur zwei, sondern beliebig viele Möglichkeiten. So suchten sie auch in vielen Texten nach Antworten. Vorlage für das Stück ist ursprünglich ein Opernlibretto von Christoph Martin Wieland aus dem 18. Jahrhundert. Im Stück kommen 20 Autoren von Platon bis Goethe, von Heiner Müller bis Roman Herzog, vom Poeten bis zum Politiker zu Wort.

Das Publikum kann sich bei textnot mitentscheiden. Es gibt zwei Türen, die aus der Kirche auf zwei unterschiedlichen Wegen zu zwei verschiedenen Bühnen führen. Verpassen wird es nichts - nach der Pause darf gewechselt werden.

Vorstellungen in der Dorfkirche Trampe, Dorfstraße 50, am Freitag und Sonnabend, 20 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Reservierungen per E-Mail an kartenbestellung@textnot.de