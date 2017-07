Abstecher nach Pommern

artikel-ansicht/dg/0/

Fotostrecke 15. Etappe der 15. Tour de MOZ Zum ersten Mal startete die Tour de MOZ im Amt Gartz. 105 Teilnehmer radelten von Tantow nach Mecklenburg-Vorpommern und Polen. © Privat / Daniel Boldt 1 / 43

Mit Blumenhut auf dem Kopf, Frankfurt-Fahne und Spaß-Sirene am Fahrrad startete Ferdinand Jekel aus Frankfurt (Oder). Es ist seine 11. Tour. Bis nach Tantow im Norden der Uckermark ist der 73-Jährige dafür mit seiner Frau Sieglinde gereist. Auf eine völlig neue Route sollte es diesmal gehen, das reizte den Spaßvogel, und nicht nur ihn. Auch Werner und Christine Last aus Storkow in Märkisch-Oderland, Lothar Lesche aus Schwedt, Konrad Polczynski aus Tuchen sowie Eisenhüttenstädter, Seelower, Wriezener und der Bürgermeister aus Petershagen bei Berlin, Olaf Borchert, gehörten zu den Teilnehmern. Das Thema Pommern zog offenbar.

Als Tourführer schwang sich Frank Gotzmann aufs Rad. Der Direktor des Amtes Gartz freute sich über so viele Gäste aus Nah und Fern. "Heute vor 25 Jahren und einem Tag wurde unser Amt gegründet, um die Dörfer im äußersten Nordosten Brandenburgs zu verwalten", begrüßte er am Speicher vor dem Grenzbahnhof in Tantow die Gäste, und schon ging es ab über den Oder-Neiße-Radweg, durch ehemalige pommersche Dörfer in Brandenburg, Polen und Mecklenburg Vorpommern.

Jüngster Teilnehmer war der 10-jährige Max aus Neu-Rosow. 70 Jahre älter ist Eberhard Leschin aus Fredersdorf, mit 80 der älteste Teilnehmer. Thore Maaß war sogar aus Hannover angereist. Gemeinsam mit seiner Oma aus Schmiedeberg ging er auf Tour. Am ehemaligen Bahnhof Rosow, der nach dem Krieg kurzzeitig zu Polen gehörte, erläuterte Gotzmann anschaulich die willkürliche Grenzziehung von 1945. Ein Haus am Bahnhof Rosow wurde Brandenburg, das danebenliegende Mecklenburg-Vorpommern zugeschlagen. Die Grenze zu Polen war nur drei Kilometer entfernt. Viele pommersche Dörfer um Stettin wurden damals Polen zugeordnet.

Die Radler erlebten die vorpommersche Hügellandschaft als abwechslungsreich und herausfordernd. Die Aussicht auf die weiten Felder Pommerns genossen viele Teilnehmer von der offenen Plattform des Skelettturmes auf der Kirche in Rosow.

Im vorpommerschen Storkow stärkten sich die Teilnehmer. Ortsvorsteherin und "Müllerin" Antje Zibell vom Mühlenverein zeigte und erklärte den Fahrern die Bockwindmühle. Am Penkuner Schlosssee nutzen viele die Pause zum erfrischenden Bad. Andere genossen Ruhe und den Schatten unter den großen Bäumen im Schlosspark.

Auf dem Oder-Neiße Radweg ging es wieder nach Brandenburg zum Start- und Endpunkt in Tantow. "Eine sehr schöne Tour", lobte Eberhardt Leschin. Hubert Jordan aus Schwedt verriet, seine Tourpremiere war "wunderbar und hochinteressant".