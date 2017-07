Musikalische Zeitsprünge mit Tiefgang

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Aller guten Dinge sind drei, sagt man und das traf auch auf das Konzert des Herrenwieser Vokalensembles am Sonnabendvormittag zu. Die Sänger und Sängerinnen unter Leitung des Leipziger Musikprofessors Martin Krumbiegel haben im Rahmen ihrer alljährlichen Tournee erstmals in Eberswalde gastiert. Und auch die Maria-Magdalenen-Kirche bot zum ersten Mal die Kulisse für den Chorgesang. Als dritte Premiere stellte sich die Einbettung des Gastspiels in die beliebte Reihe "Guten Morgen Eberswalde" dar. Es war die 524. Ausgabe und mit mehr als 300 Besuchern überaus gut besucht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591220/

Wussten die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Die 19 Sänger des Herrenwieser Vokalensembles lockten das Guten-Morgen-Publikum in die Maria-Magdalenen-Kirche.

Wussten die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Die 19 Sänger des Herrenwieser Vokalensembles lockten das Guten-Morgen-Publikum in die Maria-Magdalenen-Kirche. © Matthias Wagner

Für Bernd Banaskiewicz und seine Frau war die Musik des Ensembles ebenfalls neu und beide waren am Ende begeistert. "So etwas Hervorragendes habe ich lange nicht gehört", schwärmte der Eberswalder, der selbst leidenschaftlicher Hobbymusiker ist. Viele folgten der Musik mit geschlossenen Augen, gaben sich ganz den vollkommen geschlossen wirkenden Klängen hin. Dabei störte niemanden die ungewöhnliche Zeit am Vormittag. "Das ist für uns ein freundliches Zeitfenster", so Sänger und Texter Kenneth Anders.

Jedes vorgetragene Werk wirkte auf seine Weise stark involvierend und nahm die Zuhörer auch ohne jede religiöse Bindung mit auf eine teils höchst spirituelle Reise. So wie die drei gregorianischen Varianten des Vaterunser, das schlicht ergreifend präsentiert wurde. Der Beifall setzte stets erst nach respektvoller Pause ein und war anhaltend und lautstark.

Zentrales Thema des Konzertes waren Kompositionen von Claudio Monteverdi, der in diesem Jahr seinen 450. Geburtstag gefeiert hätte. Gegeben wurde unter anderem ein Auszug aus der Monteverdi-Oper L'Arianna. Bei der Titelfigur handelt es sich um Ariadne. Die Oper basiert auf der griechischen Sage um Ariadne und Theseus, erlebte ihre Uraufführung 1608 in Mantua und zählt zu den eher weniger bekannten Arbeiten Monteverdis.

Mit "Am Ufer" wurde auch ein von Martin Krumbiegel komponiertes Stück präsentiert. Der Text stammt von Kenneth Anders. "Wir wollen musikalische Beziehungen, Verbindungen und Vermittlungen quer durch die Epochen knüpfen", so Anders.

Das Herrenwieser Vokalensemble wurde im Jahre 2002 von Gudrun und Kenneth Anders, in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Thomaner Martin Krumbiegel ins Leben gerufen. Die Mitglieder treffen sich einmal jährlich im Oderbruch zu einer intensiven Chorarbeit, um im Anschluss eine kleine Konzertreise durch Brandenburg zu unternehmen.

Martin Krumbiegel moderierte, wie immer, auf geistreich-unterhaltsame Weise, erläuterte Hintergründe und Inhalte der einzelnen Stücke und führte so durch das gut einstündige Programm.