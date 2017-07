Sommerferien vor der Haustür

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wer den Koffer gleich für sechseinhalb Wochen gepackt hat, verpasst den Ferienspaß vor der Haustür. In Eberswalde und in umliegenden Dörfern gibt es viele Angebote zum Zeitvertreib - für mal mehr, mal auch kein Geld. Beim Sparen helfen Familienpass und Ferienticket.

Für Kurzentschlossene kann das Abenteuer heute noch losgehen. Unter anderem Hüttenbau, eine Rad- und Tümpeltour und der Besuch von Waldarbeitern mit Baumfällung stehen im Programm - bis zum Freitag richtet das Waldsolarheim eine Ferienspielwoche mit Tagesprogramm von neun bis vier Uhr aus. Das Motto: "Natur erleben". Für zwei Zwölfjährige wäre noch Platz, ist beim Veranstalter zu erfahren.

Die Ferienspiele sowie ein Ferienlager mit Übernachtung im Waldsolarheim - beides nächste Woche ausgebucht - gehören zu 93 Angeboten, die der Eberswalder Ferienkalender auflistet. 27 Anbieter steuern sie bei. Darunter die Horte, die reihum einladen - mal zum Straßenhockey, mal zu Spielspaß in der Matschanlage, mal zur Foto-Rallye.

An Ferienkinder richten sich zudem Angebote wie die Schatzsuche im Museum an jedem Mittwoch ab 10 Uhr. Auch die Jugendklubs, die in den Ferien an Wochentagen 14 bis 20 Uhr (Stino) beziehungsweise 12 bis 20 Uhr (Club am Wald) öffnen, haben sich für einzelne Tage ein Sonderprogramm einfallen lassen - vom Boxtraining übers Pizzabacken bis hin zum Experimentiertag. Ebenfalls dabei ist das Kino Movie Magic. Von Dienstag bis Donnerstag laufen jeweils zehn und zwölf Uhr Kinder- und Familienfilme. Der Ferienplaner ist unter www.eberswalde.de zu finden und liegt vielerorts als Heft aus.

Das Spektrum der Ferienideen reicht bis zu Sport und Tobespaß. Im Fit & Fun gibt es noch freie Plätze in den Erlebnisferien für diese Woche (heute bis Freitag) sowie die letzte Ferienwoche. Ausprobieren kann man sich jeweils von 9.30 bis 16 Uhr etwa bei Bowling, Badminton und Basketball. "Wir machen auch tolle Ausflüge, zum Beispiel in den Klettergarten Schorfheide", sagt Fit&Fun-Chef Arnd Richter. Gebucht werden können auch einzelne Tage. Es gibt zudem ein Drei-Stunden-Ticket für Schüler. Das Fitolino mit dem Indoorspielplatz bietet ebenfalls komplette Erlebniswochen.

Aber auch rund um Eberswalde wird einiges geboten. So wartet das Ökodorf Brodowin an Wochenenden mit Kreativtagen im Hofladen auf. Mitmachzirkus, selbstgemachte Naturkosmetik oder Filzen sind hier Stichworte.

Restplätze für Wochencamps hat noch das Kinderland-Schorfheide in Eichhorst für Sieben- bis 14-Jährige: in der letzten Ferienwoche für das Angel- sowie fürs Englischcamp; für Erlebnisferien auf dem Gelände mit Pferden, Schafen und Alpakas jeweils in den letzten zwei Ferienwochen. Im Hip-Hop-Camp in Lunow kann man sich dagegen nur noch bei der Abschlussgala am 29. Juli, 18 Uhr, als Zuschauer Appetit auf die Tanzwoche 2018 holen. In einer anderen Ecke des Landkreises - in Groß Schönebeck und Nachbardörfern - ist ab Mitte August Martin Falk vom Klub Scheune 1.0 mit dem Jugendmobil unterwegs und hat Spiele, Jonglage-Material und anderes zum Zeitvertreib dabei.

Dass auch Großeltern als Ferienbetreuer gefragt sind, hat in Oderberg Karsten Förster vom Kanuverleih erkannt. Er lädt dort an jedem Mittwoch, 13.30 Uhr, zur Oma-Opa-Enkel-Tour ein. Per Kanu geht es auch durchs Schiffshebewerk. Eine Anmeldung ist erforderlich (Tel. 0174 5315452).

Enkel-Großeltern-Gespanne spricht auch die Akademie 2. Lebenshälfte im Eberswalder Bürgerbildungszentrum an. Bis zum 28. August gibt es dort montags und mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr Kreativangebote.

Viele Ideen über die Grenzen der Region hinaus hält der Familienpass Brandenburg bereit. Mit dem Ausflugsplaner gibt es bei 549 Angeboten in Berlin und Brandenburg mindestens 20 Prozent Rabatt, teilweise auch freien Eintritt für Kinder. Landesweit ist übrigens der Zoo in Eberswalde einer der drei beliebtesten Anbieter. Der Pass gilt bis Juni 2018 und kostet 2,50 Euro (u.a. www.familienpass-brandenburg.de).

Egal wohin es geht - günstig ist die Anreise mit dem Schülerferienticket vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg für 29,90 Euro. Es gilt bis zum 3. September in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in beiden Bundesländern, einmalig zudem für eine Hin- und Rückfahrt in Zügen der Regionalexpresslinien 2, 3 oder 5.