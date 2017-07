Müllpolizei gegen Umweltsünder

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Weil sich illegale Müllablagerungen in der Barnimer Landschaft seit ein paar Monaten wieder häufen, richtet der Landkreis eine spezielle Müllpolizei ein. Mitarbeiter des Bodenschutzamtes suchen dabei, unterstützt von der Polizei, gezielt nach Umweltsündern.

Wieder hat Peter-C.Neigenfind einen riesigen Abfallhaufen zwischen Löhme und Börnicke entdeckt. "Es ist schon fast normal, dass man auf der Strecke auf illegal abgekippten Unrat stößt", sagt der Seefelder, der als Sicherheitspartner der Stadt Werneuchen unterwegs ist "In diesem Fall ist es jedoch besonders krass, weil es sich teilweise um Sondermüll handelt. Von Glaswolle über Dachpappe, Tür- und Fensterrahmen bis zu Schornsteinköpfen ist alles vertreten", stellt er fest und vermutet: "Nach Art der Abfälle könnte es sich um den Anbau eines Gebäudes handeln."

Die Zahl der illegalen Müllablagerungen im Landkreis Barnim schnellt seit einigen Monaten in die Höhe. Die Suche nach den Verursachern gestaltet sich jedoch mehr als schwierig. "Die

Täter kommen in der Regeln nachts, suchen nach einem wenig belebten Ort und sind nach ein paar Minuten schon wieder

weg", weiß Silvia Ulonska, Barnims Umweltdezernentin. Vor allem rund um das Autobahndreieck Barnim und in der Ortslage Birkholz finden die Mitarbeiter des Bodenschutzamtes immer wieder illegal abgekippten Müll.Dennoch gibt Silvia Ulonska die Hoffnung nicht auf, dass die Umweltsünder gefasst werden.

Auf ihre Einladung hin trafen sich in der vergangenen Woche Vertreter verschiedener Behörden, um über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Umweltsünder zu beraten. Darunter waren unter anderen Abgesandte des Nachbarlandkreises Märkisch-Oderland, des Bezirksamtes Pankow, verschiedener Polizeibehörden, der Forst sowie zahlreicher Städte und Gemeinden.

Auch der Birkholzer Ortsvorsteher Dieter Geldschläger, der das Treffen im Juni angeregt hatte, gehörte zu den Teilnehmern. Birkholz hat unter den Umweltsündern in besonderem Maße zu leiden. Immer wieder werden am Rande des Ortes ganze Wagenladungen von Bauschutt und Sondermüll abgekippt.

"Wir haben festgestellt, dass es auch andernorts diese Probleme mit illegal entsorgtem Müll gibt und haben daher beschlossen, uns besser miteinander zu vernetzen", fasst Joachim Hoffmann, Leiter des Barnimer Bodenschutzamtes, das Ergebnis des Treffens in Eberswalde zusammen. Ziel sei es dabei, Daten auszutauschen und Aktionen zu koordinieren.

Als eine in der Runde beschlossene Maßnahme wird es künftig eine Müllpolizei geben. Dabei suchen Mitarbeiter des Bodenschutzamtes gezielt nach Umweltsündern. Unterstützung erhalten sie von den Beamten der Polizei. Diese werden auf ihren Streifenfahrten verstärkt Lkw beziehungsweise deren Ladungen kontrollieren. Auch Baufirmen sollen angeschrieben und um Mithilfe gebeten werden.

Eine weitere zentrale Verabredung ist die Einrichtung einer ständigen Arbeitsgruppe, in der Untere Abfallbehörde, alle kommunalen Ordnungsämter, die Polizei und die Forst sich über geplante Maßnahmen austauschen und durchgeführte Aktionen evaluieren.

Umweltdezernentin Silvia Ulonska wünscht sich darüber hinaus, dass auch in der Bevölkerung genauer hingeschaut wird. "Wer in den späten Abendstunden einen Lkw mit Bauschutt sieht, kann uns das melden", sagt sie. Die Barnimer werden in den nächsten Wochen noch einmal über die jeweiligen Amtsblätter genauer informiert und für das Problem sensibilisiert.

Umweltsünden sind kein Kavaliersdelikt. Wer dabei erwischt wird, wie er Abfall in die Natur kippt, kann mit einer Strafe von bis zu 50 000 Euro rechnen.

Hinweise zu möglichen Umweltdelikten nimmt das Bodenschutzamt des Landkreises Barnim unter der Telefonnummer 03334 2141506 entgegen.