Schön verirrt im Maisfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (jt/bs) Seit Sonnabend ist das Maislabyrinth im Storkower MitMachPark Irrlandia geöffnet. Wegen des vielen Regens in den vergangenen Wochen sind die Maispflanzen in diesem Jahr bereits gut gewachsen. Wer die Labyrinthe der vergangenen Jahre kennt, kann trotzdem wieder ein neues Abenteuer erleben. Denn die Wege auf der Fläche von 20000 Quadratmetern verlaufen nach einem neuen, geheimen Plan. Mittendrin versteckt sind acht Stempelstationen, bei einem Quiz sind acht Fragen zu beantworten - zur Region und zur Landwirtschaft, außerdem gibt es eine Schätzfrage. Für die Gewinner gibt es Urlaubsreisen nach Usedom, in ein Baumhaushotel, auf den Brocken und nach Groß Schauen zu gewinnen. Die Auslosung der Gewinner erfolgt am 3. Oktober.