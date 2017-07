Torreigen setzt sich fort

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Anhänger des Fußball-Brandenburgligisten FC Eisenhüttenstadt bekommen in den Testspielen derzeit viele Tore zu sehen. Nach dem 6:1 vor einer Woche in Guben gab es am Sonnabend im Fürstenberger Stadion ein 6:3 (5:3) gegen den Köpenicker SC.

Dabei probierten beide Mannschaften bei hochsommerlicher Witterung viel. Beim Gastgeber spielten mit Michael Thiele, David Christen und Patrick Lehmann drei Akteure aus der Zweiten mit. Bei den aus der Berliner Landesliga abgestiegenen Köpenickern waren fünf Neue dabei. Darunter mit Kevin Wesolek der Sohn des Eisenhüttenstädter Judo-Trainers Alfred Wesolek.

Trotz der vielen Umstellungen - so fehlten aus beruflichen Gründen bei den Gastgebern beispielsweise noch Danny Grünberg, Carsten Hilgers, Lukas Szywala - entwickelte sich ein munteres Spielchen. Beim FC Eisenhüttenstadt hielt in der 1. Halbzeit der nunmehr spielberechtigte Matthias Kreutzer. Das Spiel der Gastgeber kurbelte zunächst der vom Oberligisten Seelow zurückgekommene Mariusz Wolbaum an, der in der zehnten Minute auch Stürmer Georges Florent Mooh Djike bediente, der den Ball volley ins untere Eck zum 1:0 für die Gastgeber verwertete. Fast umgehend der Ausgleich für die Gäste, als Florian Christiansen mit einem Diagonal-Ball Ramon Wolf bediente, der aus 20 Metern mit einem Schuss ins kurze Ecke Torwart Kreutzer überwand. Mit Wiederanstoß die erneute Führung des Gastgebers nach einem Doppelpass zwischen Tony Raddatz und Mooh Djike. "6:1 steht es zur Pause", lautete daraufhin der Tipp des Betreuers Alois Six. Die Vorhersage schien zunächst auch aufzugehen, da die feldüberlegenen Gastgeber vor allem durch Wolbaum und den quirligen Mooh Djike von der Gäste-Abwehr kaum zu stellen waren. Nico Fischer (34.) nach Vorarbeit von Tony Wernicke, Rico Walter nach Zuspiel von Mooh Djike (40.) und Mooh Djike selbst hatten bis zur 42. Minute auf 5:1 erhöht. Doch dann brachten Kevin Wesolek mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern knapp unter das Gestänge (43.) und Jonathan Schwarz (44.) die Gäste unmittelbar vor der Pause ins Spiel zurück.

Während die Gastgeber in der 2. Halbzeit nahezu komplett durchgewechselt hatten, kamen die lediglich mit 13 Akteuren angereisten Köpenicker besser ins Spiel und hätten durch Max Doerr, Jonathan Schwarz und Alexander Voigt in Führung gehen können. Stattdessen setzte der eingewechselte Samir Münch den Schlusspunkt für den FC Eisenhüttenstadt (71.).

"In der ersten Halbzeit haben wir bei einigen individuellen Fehlern guten Fußball gezeigt. Die individuellen Fehler haben sich bei dieser Witterung noch mehr bemerkbar gemacht, da dann mehr gelaufen werden musste. In der zweiten Halbzeit haben wir durchgewechselt, da war dann der Spielfluss nicht mehr so. Dennoch haben sich auch diese Spieler gut aus der Affäre gezogen. Insgesamt hatten wir dann einige Chancen mehr zugelassen, Martin Stemmler hat zwei-, dreimal gut gehalten", sagt FCE-Trainer Andreas Schmidt.

FC Eisenhüttenstadt: Kreutzer (46. Stemmler) - Lommatzsch (46. Zacharias), Becker (46. Marco Franke), Steinbeiß (70. Christen), Wernicke (46. Thiele) - Raddatz (60. Tsafack), Walter (60. P. Lehmann), Nickel, Fischer - Wolbaum (70. Münch), Mooh Djike (46. Ngum)

Köpenicker SC: Pabsdorf (46. Thiemann) - Voigt, Wiczewski, Christiansen, Kuhlmey - Wesolek, Puderbach, Wagner, Wolff - Schwarz, Krieck (46. Doerr)

Tore: 1:0 Georges Florent Mooh Djike (10.), 1:1 Ramon Wolff (12.), 2:1 Mooh Djike (13.), 3:1 Nico Fischer (34.), 4:1 Rico Walter (40.), 5:1 Mooh Djike (42.), 5:2 Kevin Wesolek (43.), 5:3 Jonathan Schwarz (44.), 6:4 Samir Münch (71.) - Schiedsrichter: Pascal Reisner (Eisenhüttenstadt) - Zuschauer: 80