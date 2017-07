Ehrung für sechs Einwohner

artikel-ansicht/dg/0/

Wilmersdorf (us) Ein kleines aber feines Fest hatte der Dorfverein LOS-Wilmersdorf-Ost am Sonnabend wieder auf die Beine gestellt, von dem der Regen leider einige Programmpunkte wegspülte. Aber bis dahin amüsierten sich viele Gäste auf dem Platz hinter dem Feuerwehrgerätehaus. Die Dorfmusikanten aus Eggersdorf und DJ Achim aus Falkenberg spielten die passende Musik zu Kaffee und Kuchen, Wurst und Bier. Die 3- bis 6-Jährigen der Kita Zwergenstübchen boten Lieder und Tänze, am Ende holten sie ihre Mütter dazu, und bei Rucki-Zucki klatschte auch das Publikum mit.