So kann Julia sehnend vom Balkon aus auf ihren Liebsten blicken und Romeo schmachtend eine Leiter zu seiner Auserwählten erklimmen. Alles also gut für die beiden, zumindest für den Augenblick. Dass die Freiluft-Theaterbesucher aber überhaupt diese Szene aus Shakespeares' bekanntem Liebesstück genießen können, stand nachmittags lange auf der Kippe. Wiederkehrende heftige Schauer hatten die Aufführung gefährdet.

"Wir wollten die Veranstaltung schon absagen", sagt Regisseur und Schauspieler Claus Stahnke. Seit 2014 ist er Intendant der Schlossfestspiele Ribbeck und auch verantwortlich für das diesjährige Stück "Romeo und Julia". Eine stabile Prognose auf einer Wetter-App und das Pflichtbewusstsein des Regisseurs, die Besucher nicht zu enttäuschen, sorgten für die Wende.

Tatsächlich kann das Schauspiel sogar mit Sonnenschein beginnen. Schönes Wetter also für eine Liebesgeschichte mit tragischem Ausgang. Immerhin entstammen die Verliebten aus zwei verfeindeten Familien und durch allerlei unglückliche Umstände und Verwicklungen kommt es zum Selbstmord der zwei jungen, unglücklichen Menschen.

"Mir war es wichtig, den ersten Teil als Komödie darzustellen, wie ein richtiges Volksschauspiel", erklärt Stahnke. Interaktionen mit dem Publikum sind deshalb ausdrücklich gewollt. Tatsächlich geht das Konzept auf, das Publikum lacht begeistert. Munter flirtet da zum Beispiel Romeos Cousin Benvolio, gespielt von Robin Schneider, mit einer Frau im Publikum - obwohl er doch eigentlich auf der Suche nach einer neuen Flamme für Romeo war. Oder ein Diener, der des Lesens nicht mächtig ist und die Zuschauerreihen mit dem Spruch abtastet: "Können Sie lesen? Ich brauche jemanden mit Abitur." Und Schlag auf Schlag geht es weiter, wenn die Publikumslieblinge Benvolio und Mercutio (Marius Mik), Romeos bester Freund, ihre zweideutigen Witze reißen und sie die Lacher auf ihrer Seite haben. Benvolio tritt auf dem Weg zur Bühne in eine Pfütze? Dann wird eben noch zwei-, oder lieber dreimal mit den Füßen in dem dunklen Wasser gepatscht und gefragt: "Hat's geregnet?" Es ist ein Spaß, den das Publikum dankbar annimmt.

Bei all den schnellen Wortgefechten und Liebesschwüren zwischen Romeo und Julia fällt fast gar nicht auf, dass alles in Versform vorgetragen wird. So natürlich wirkt die Spielweise der neun Schauspieler in 16 Rollen, so modern die Sprache. "Ich habe die Fassung der Shakespeare Company Berlin gewählt, die ist griffiger, aber genauso im Versmaß und mit poetischer Kraft", erläutert Claus Stahnke.

Die Kraft des Stückes lebt auch vom Engagement der Schauspieler. Wie Julia, dargestellt von Josefine Heidt, sich als junge Frau gebärdet, mal übermütig auf dem Balkon rumturnend, mal heillos romantisch sich nach ihrem Romeo verzehrend oder wie ein Rumpelstielzchen auf der Bühne herumspringend, weil ihr die Amme nicht schnell genug Nachricht von ihrem Romeo übermittelt, ist amüsant zu beobachten. Romeo (Maximilian Wrede) zeigt sich erst als wankelmütiger Romantiker und dann als lebensmüder Trauernder. Und Claus Stahnke ist als Julias Vater eine Urgewalt und donnert als willensstarker Patriarch über die Bühne. Es verwundert daher nicht, dass am Ende des Stücks - trotz der vielleicht etwas zu lauten Lautsprechermusik - begeisterte Zuschauer stehend applaudieren und sich ein weiblicher Mercutio-Benvolio-Fanclub gebildet hat, der lautstark jubelt.

Das letzte Mal wird das Stück "Romeo und Julia" in dieser Saison am 28. Juli. im Schloss Steinhöfel (LOS) aufgeführt.