David Wagner: «Huddersfield der größte Underdog in England»

Berlin (dpa) Trainer David Wagner will in England mit dem Erstliga-Aufsteiger Huddersfield Town weiter für Furore sorgen. «Es ist wohl unbestritten, dass wir der größte Underdog aller Zeiten in der Premier League sind», sagte der Deutsch-Amerikaner der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Dass er selbst und seine Fußballer ziemlich unerfahren sind, betrachtet der 46-Jährige nicht als Nachteil: «Unerfahrenheit führt dazu, dass du unbedarft bist, schwerelos und voller Vorfreude.»

Wagner, der in Deutschland zuletzt die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert hatte, war in der vorigen Saison mit dem Club aus der Grafschaft Yorkshire überraschend in die Premier League aufgestiegen. Der Coach freut sich besonders auf die Spiele gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, mit dem er befreundet ist und dessen Trauzeuge er war. Auf die Frage nach seinem Tipp für den Meister der Saison 2017/2018 antwortet er: «Liverpool». Seinem Team traut er zum Saisonende den 14. Rang in der Premier League zu.

In seinem Club, der auf eine 109-jährige Geschichte zurückblickt, spricht man angesichts der jüngsten Erfolge von einer «Wagner-Revolution». «Die Leute sind hier viele Jahre lang ins Stadion gegangen und haben immer diesen urtypisch-britischen Fußball gesehen», erläutert der Trainer. «Und auf einmal kommen zwei Pappnasen aus Deutschland (Wagner und sein Co-Trainer Christoph Bühler), und innerhalb von vier Wochen sieht das Fußballspiel ganz anders aus!»