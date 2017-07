Kapek will Straßenraum gerecht verteilen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek hat die vom Senat geplante Verkehrswende verteidigt, die in Berlin auf viel Widerstand stößt. "Wir wollen die Straßenräume in Berlin gerecht verteilen. Und zwar so, dass sie sicherer werden", sagte Kapek der "Berliner Morgenpost" (Montag). "Wenn wir mehr Menschen dazu motivieren, aufs Rad oder auf den Nahverkehr umzusteigen, dann ist für die, die wirklich auf das Autos angewiesen sind - Familien, ältere Menschen oder Gewerbetreibende und Rettungsdienste - mehr Platz."