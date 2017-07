artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (til) Ein Radfahrer ist am Sonnabend gegen 19.30 Uhr an der Friedrichsthaler Chaussee schwer verletzt worden. Er war auf einen Radfahrer aufgefahren, der sich mit seinem Lenker in einem Maschendrahtzaun verfangen hatte und daraufhin stürzte. Beide Männer waren offensichtlich betrunken. Beim vorausfahrenden Radler wurde ein Atemalkoholwert von 2,42 Promille gemessen. Der schwer verletzte Fahrer lehnte eine Atemkontrolle ab. Er wurde in ein Berliner Krankenhaus geflogen.