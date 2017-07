Wie im Märchen

artikel-ansicht/dg/0/

Der Dreh unter Federführung des rbb wird für die ARD-Reihe "Sechs auf einen Streich produziert. In den Hauptrollen spielen Margarita Broich, Emilio Sakraya, Jeanne Goursand und Bernhard Schütz. Zu den märchenhaften Schauplätzen in Berlin und Brandenburg, die der rbb für den "Schweinehirt" auserwählte, gehörten neben Schloss Friedrichsfelde auch die Burg Rabenstein sowie das Schloss Wiesenburg.

In der vergangenen Woche fanden im weitläufigen Schlossparkgelände letzte Dreharbeiten statt.

Schloss Wiesenburg hatte sich dafür in das Kaiserreich von Siebenlande verwandelt, wo Prinzessin Victoria (Jeanne Goursand) zu Hause ist. Die Burg Rabenstein wiederum war bereits zu zuvor zum Königreich von Lichterwald geworden. Dort wuchs Prinz Augustin (Emilio Sakraya) auf. Mit einer Rose, die mit ihrem Duft alle Sorgen verfliegen lässt und einer Nachtigall, die alle Lieder singen kann, will er das Herz der Prinzessin gewinnen. Doch Victoria weist ihn ab. Weshalb sich Augustin als Schweinehirt am Hofe des Kaisers von Siebenlande verdingt.

Eigens für diese Szene wurde am Rand des Waldparks ein hölzerner Schweinestall aufgebaut.

Am Mühlenteich werden weitere Filmsequenzen gedreht.

Für die Neuverfilmung wurde das Andersen Märchen zuvor leicht überarbeitet, der Zeit angepasst. "Ich hoffe, es wird gefallen", sagt Regisseur Carsten Fiebeler und lobt die Wiesenburger Kulisse. "Schloss und Park sind ideal", so der Regisseur.

Immer wieder stehen auch Tiere vor der Kamera. Pferde, Esel, Ferkel und eine Nachtigal warten jeweils abseits des Geschehens auf ihren Einsatz. "Jeder Regisseur liebt die Arbeit mit Tieren, sie halten sich an keinen Zeitplan", bemerkt Fiebeler lachend, als Esel Sandor in einer der Szenen, in der sich Prinz und Prinzessin am Mühlenteich begegnen, es besonders eilig hat.

"Während seines letzten Drehs musste er im Galopp gehen", erklärt Tiertrainerin Christine Möller vom Verein Eselfreunde aus dem Havelland in Paaren im Glien später. Deshalb hat Sandor es während des Drehs für den Schweinehirt anfangs so eilig. Als die Szene für gut befunden ist, hat der Vierbeiner, der unter anderen bereits in den Neuverfilmungen der Märchen Rapunzel und Aschenputtel vor der Kamera stand, abermals eine Drehpause. Die Kameras suchen jetzt die nächste Szene einzufangen. Von der Parkstraße her nähert sich Hufgetrappel. Die Begegnung von Kaiser (Bernhard Schütz), Schweinehirt und Prinzessin steht bevor. Ob es ein Happy End gibt? Im Original von Hans Christian Anderson nicht. Warten wir es also ab. Zumindest scheint das Glück von Victoria von Siebenlande und dem Schweinehirten zum greifen nah.