Zarbock wieder an der Spitze

artikel-ansicht/dg/0/

Lütte (MZV) Der Ortsbeirat in Bad Belzigs Ortsteil Lütte ist wieder komplett. Nach der Wahl am 25. Juni traten René Zarbock (267 Stimmen, Wählergruppe Bürger für Lütte), Herbert Grüneberg (128 Stimmen, SPD) und Dennis Stephan (64 Stimmen, Wählergruppe Bürger für Lütte) in der vergangenen Woche zur konstituierenden Sitzung des Gremiums zusammen.