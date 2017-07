Unklarheiten über Auswahltermin der neuen Generalstaatsanwältin

artikel-ansicht/dg/0/

In einer Antwort auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe teilte die Senatsjustizverwaltung jetzt mit, dass am 2. März ein "Auswahlvermerk" zu Koppers fertiggestellt worden sei. Am 3. März sei der Vermerk von Behrendt unterschrieben worden. Zuvor hatte es am 24. Januar Auswahlgespräche gegeben. Die Zeitungen "Bild" und "B.Z." (Montag) hatten über das Thema berichtet.

Am 21. Juni sagte Justiz-Staatssekretärin Margit Gottstein (Grüne) dann in einer Sitzung des Rechtsausschusses, Koppers sei noch nicht für die Besetzung des Postens bestimmt. Auf eine Nachfrage der CDU, ob damit ausgeschlossen werden könne, dass es zu dieser Frage eine hausinterne Entscheidung gebe, antwortete sie mit Ja. Wenige Tage später beteuerte auch Behrendt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist noch keine Entscheidung getroffen."

Luthe kritisierte: "Die Kuriositäten in der Causa Koppers reißen nicht ab: Wenn der Verbraucherschutzsenator Behrendt von der Qualität seiner Kandidatin überzeugt wäre, hätte er doch nicht leugnen müssen, das schon im März eine Entscheidung getroffen war. Es fragt sich also, warum sich der Senator und die mögliche oberste Rechtshüterin mit Wahrheit und Transparenz so schwer tun - für das Amt sind das schlechte Vorzeichen."