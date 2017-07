Ukrainer will Vietnamesen einschleusen

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (dpa) Die Bundespolizei hat die illegale Einreise von zwei Vietnamesen aus Polen nach Deutschland verhindert. Die Beamten kontrollierten am frühen Samstagmorgen in der Ortschaft Manschnow (Landkreis Märkisch-Oderland) ein in Polen zugelassenes Auto mit drei Insassen. Der 23-jährige ukrainische Fahrer hatte eine 14-jährige und einen 34-jährigen Vietnamesen ohne die erforderlichen Dokumente eingeschleust, wie die Bundespolizei mitteilte. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen der unerlaubten Einreise und der Schleusung wurden alle drei nach Polen zurückgeschickt.